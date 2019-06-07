تجارة ناشئة بأميركا.. قصص مصورة أبطالها مسلمون

"تحت حجابي" (Under My Hijab) عنوان لقصة مصورة للأطفال للكاتبة الباكستانية الأميركية هنا خان، تظهر فيها طفلة تعبر عن فخرها بمجموعة من النساء المحجبات في محيطها، جدتها بمخبزها، والدتها الطبيبة في عيادتها، خالتها بمرسمها، وأختها في مدرستها، ومعلمتها برحلة في الغابات، وغيرهن.

وتقول خان صاحبة سلسلة كتب عديدة للأطفال واليافعين للجزيرة نت إن هدفها من "تحت حجابي" كان الاحتفال بالنساء والفتيات اللاتي يرتدين الحجاب، والمساعدة في إزالة الغموض عن هذه الممارسة الدينية لدى الكثير من الأميركيين وغيرهم.

هذه القصة وغيرها لاقت رواجا كبيرا بين مسلمي أميركا، حيث برزت مؤخرا حركة إنتاج واضحة لكتب أطفال كتابها مسلمون أميركيون، ومحتواها يمثل المسلمين بتقاليدهم وأشكالهم وحتى بأسمائهم.

ومن أبرز كتب هنا خان قصة لشخصية قصصية معروفة لقرد صغير فضولي يحبه الأطفال، يدخل إلى بيت طفل مسلم ويعيش معه شهر رمضان بمرح وسلاسة، فكانت قصة "It’s Ramadan Time, Curious George"، هذا الكتاب -الذي صار الراعي الأصيل لرمضان عند العائلات المسلمة الحديثة بأميركا، وتقول هنا إنها لا تكتب للأطفال المسلمين تحديدا بقدر ما تكتب قصصا بشخصيات مسلمة تمثلهم.