أفراح وتهنئة ومديح.. هكذا تكلم الشعراء العرب في العيد

عمران عبد الله

ينسب للشاعر الألماني غوته قوله إن الشعر العظيم هو شعر المناسبات، وربما قال ذلك بعد تجربته الأدبية التي تأثر فيها بالشعر العربي، كما أشار في كتابه "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي".

تاريخيا كان الشعر العربي متفاعلا مع المناسبات الاجتماعية والدينية منذ عصوره المبكرة، وتنوعت قصائد الشعراء وأغراضها في العيد لتشمل التهنئة والمدح والوصف والبكاء على الأطلال.

كما تنوعت من الاستبشار بالهلال للشكوى وندب الحال ليصبح العيد موسم الأفراح والأحزان معا بالنسبة للشعراء العرب.

وتمثل المناسبات طفرة أدبية للشعراء وتحفز خيالهم لتخليدها شعريا، فالأديب جزء من مجتمعه ويصور المناسبات بلغته الشعرية وخياله الذي لا ينضب.

ورغم اختلاف النقاد حول "أدب المناسبات" لم تنضب قريحة الشعراء وحفظت "ذاكرة العرب" قصائد الأعياد في القديم والحديث.

وقبل الإسلام عرف العرب أعياداً ومناسبات كتب عنها شعراء الجاهلية ومنهم أبيات تأبط شراً والنابغة الذبياني وعثمان بن الحويرث وحتى حسان بن ثابت قبل إسلامه.

المديح والحكمة

وجد بعض الشعراء في الأعياد مناسبة لتدبيج القصائد في مديح الأمراء، ومنهم الشاعر الأهوازي شهاب الدين ابن معتوق الذي كتب مديحا في إحدى قصائد ديوانه الذي جمعه ابنه من بعده، قائلاً:

ليهنكَ بعدَ صومكَ عيدُ فطرٍ

يريكَ بقلبِ حاسدكَ انفطارا

أتاكَ وفوقَ غرَّتهِ هلالٌ

إذا قابلتهُ خجلًا توارى

يشيرُ وعادَ نحوكَ كلَّ عامٍ

يحدِّدُ فيكَ عهداَ وازديارا

ووجد الشاعر الجزائري ابن رشيق القيرواني -الذي ولد في المسيلة ورحل إلى القيروان وصقلية في غياب المعز بن باديس سلطان الزيريين في أفريقيا والقيروان- فرصة للتعبير عن شوقه للأمير الغائب الذي حكم 47 سنة، فقال:

تجهم وجه العيد وأنهلت بوادره وكنت أعهد منه البشر والضحكا

كأنه جاء يطوي الأرض من بعد شوقًا إليك فلما لم يجدك بكى