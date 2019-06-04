رأس الفرعون الأشهر للبيع في لندن بأربعة ملايين جنيه إسترليني

عبد الكريم سليم-القاهرة

كشف الخبير الأثري المصري أحمد صالح أن رأس الملك الفرعوني الصغير توت عنخ آمون معروضة للبيع في صالة مزادات كريستي البريطانية، لافتا إلى أن الرأس قدّرت قيمتها بأربعة ملايين جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولة بالصالة تدعى ليتيتا ديلالوي أنها كانت على اتصال دائم بالسلطات المصرية حول خططها لبيع الآثار، وأنها سترسل تفاصيل عن الرأس وغيرها من القطع الأثرية في عملية البيع إلى السلطات المصرية عند نشر دليل البيع (الكتالوغ)هذا الأسبوع.

وبحسب الصحيفة فإن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الرأس المملوك لمجموعة خاصة في السوق المفتوحة منذ عام 1985، ومن المقرر أن يتم بيعه في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

وأكدت الصحيفة أن التقدير المرتفع للقطعة الأثرية -التي يتم بيعها بواسطة مجموعة خاصة تعرف باسم مجموعة ريزاندرو- يعكس أيضا حقيقة أن تماثيل توت عنخ آمون نادرا ما تظهر في السوق، حيث يوجد معظمها الآن في المتاحف.

ويصل عمر الرأس الحجري إلى نحو ثلاثة آلاف عام، وهو يحمل ملامح توت عنخ آمون، أشهر الفراعنة المصريين، والذي توفي قبل أن يكمل العشرين من عمره على الأرجح.

واكتسب الفرعون الصغير شهرته كونه الفرعون الوحيد الذي عثرت بعثة أثرية في القرن قبل الماضي على مقبرته كاملة، بما في ذلك موميائه وحليه الذهبية وتماثيله وغرفة نومه المدفونة معه كاملة.

وسجل التاريخ للملك الصغير خضوعه للدولة العميقة التي أعاقت ثورة شقيقه -أو والده- الملك أخناتون الدينية، حيث ارتد الملك الصغير لعبادة آمون بعدما قرر سابقه الملك أخناتون نقل العاصمة من طيبة (قنا جنوبا) إلى تل العمارنة في مصر الوسطى (المنيا) والدعوة لعبادة إله واحد أسماه آتون، بينما عاد توت عنخ لحمل لقب آمون والعودة لطيبة وهناك لقي حتفه.