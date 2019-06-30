أكثر من 4000 مخطوطة عُمانية متاحة إلكترونيا للباحثين

أحمد بن سيف الهنائي-مسقط

تعاني الدكتورة شمسة المسافر من صعوبة الوصول إلى المخطوطات والمصادر التراثية القديمة في سبيل دعم أبحاثها الأكاديمية، ذلك أن كثيرا من المخطوطات العُمانية متوزعة بين جهات رسمية عدة وبعض المكتبات الخاصة، ما يجعلها تستنزف كثيرا من الوقت والجهد حتى تصل إلى مبتغاها.

تلك المشقة التي واجهتها الدكتورة شمسة -وهي أكاديمية ورئيسة قسم الوثائق والمحفوظات بكلية الشرق الأوسط- تذللت كثيرا بعد تدشين المنصة الإلكترونية التابعة لدار المخطوطات التابعة لوزارة التراث والثقافة، وإتاحتها لجميع الباحثين والدارسين والمشتغلين بالبحث في علم المخطوطات من جميع أنحاء العالم.

والداخل إلى هذه المنصة: (https://manuscripts.mhc.gov.om/ar/) يجد أنها صممت بطريقة جاذبة وبلغة بصرية وتقنية ميسرة خالية من التعقيدات البرمجية، مما يسهل على الباحث اكتشاف هذا الرصيد الفكري والوطني الذي يربو على أربعة آلاف مخطوطة موزعة على أربعة مجالات، معظمها حول العلوم الإنسانية من التفسير والحديث وعلوم القرآن والفقه والتاريخ، إلى الأدب واللغة العربية والفلك والطب وعلوم البحار.

وكما يشير العرض المرئي لمكتبة المخطوطات بالدار إلى أن مخطوط "الجمع بين الصحيحين" لأبي عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي يعد أقدم مخطوطة عُمانية في الحديث الشريف تعود إلى سنة 617هـ الموافق 1220م (نحو ثمانمئة عام)، كما أن مخطوطة الطبيب راشد بن عميرة الهاشمي التي تعود إلى عام 654هـ/1256م تعد واحدة من أنفس المؤلفات الطبية التي تحوي رسومات تفصيلية للدماغ والأعصاب وتشريح جسم الإنسان.

وقد بذلت الدار جهودا حثيثة ومضنية في الحصول على تلك المخطوطات النادرة، سواء عبر تشكيل لجنة لتقديم تعويضات مادية للأهالي الذين تبرعوا بمخطوطاتهم القيمة التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، أو بالقيام بزيارات منظمة لمن يمتلكون مخطوطات نادرة ونفيسة في مكتباتهم الخاصة لتشجيعهم على إيداعها في الدار، ذلك أنها المكان الآمن لحفظها والعناية بها.

مخطوطات أبو نواس

وتشير إحصائيات المنصة الإلكترونية إلى أن "الدلائل والأخبار في خصائص ظفار- تاريخ ظفار" لمؤلفه عبدالله بن جعفر الكثيري المولود في القرن العاشر الهجري/الخامس عشر الميلادي هي الأكثر زيارة حتى الآن بصحبة "المختار من شعر أبي نواس" للحسن بن هانئ أبو نواس.