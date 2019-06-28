تناولت قضايا حساسة.. كتب واجهت صعوبات بأميركا عام 2018

أعدّ مكتب رابطة المكتبات الأميركية قائمة بالكتب التي واجهت صعوبات كبيرة في التداول خلال العام الماضي، وأوردت الكاتبة آدا نونيو في تقرير بصحيفة "كونفيدنسيال" الإسبانية أن الرابطة تتعقب سنويا الكتب المحظورة أو المحروقة بسبب الرقابة المتواصلة، وفي هذا الإطار وثّق مكتب الحرية الفكرية 483 كتابا تم حظرها خلال عام 2018.

وينظم المكتب كل عام أسبوعا خاصا بالكتب التي لم تصل للقارئ بسهولة، وبعضها طاله الحظر في المكتبات. وفي ما يلي قائمة ببعض تلك الكتب.

"الكراهية التي تسببها"- أنجي توماس

كُتب على غلاف هذه الرواية -التي صدرت قبل أكثر من عام وواجهات صعوبات في التداول- أنها تصدرت قائمة "نيويورك تايمز" لأفضل الكتب مبيعا. وخلال العام الماضي، تم تجسيدها في فيلم لعبت فيه الممثلة الأميركية أماندلا ستينبرغ دور البطولة.

يروي هذا العمل الأدبي أطوار قصة ستار كارتر، وهي فتاة سوداء (16 عاما) تتنقل بين عالمين: الحي الفقير الذي تعيش فيه، والمعهد المرموق الذي تدرس فيه.

وتحدث المأساة عندما تسافر هذه الفتاة بالسيارة مع خليل (صديق الطفولة القديم) وتوقفهما وحدات الشرطة وتطلق النار على صديقها رغم أنه لم يكن مسلحا؛ وبعد وفاته، تنتشر أخبار تفيد بأن خليل كان عضوا في عصابة وتاجر مخدرات.

وفي الواقع، تنتقد هذه الرواية المشاكل العرقية في الولايات المتحدة، وقد كانت محظورة -وفقا للمكتب- بسبب مواضيعها الحساسة وبينها تعاطي المخدرات.