ابن باجة الأندلسي.. فيلسوف السعادة الذي قتل مسموما!

محمد شعبان أيوب

اشتهر الفيلسوف الأندلسي ابن باجة في الشرق والغرب بفضل كتاباته في الفلسفة والأخلاق والإلهيات التي ترجمت للاتينية، واعتمدت كتبه مناهج فلسفية ومراجع للعلوم الإنسانية والإسلامية على حد سواء حتى القرن السابع عشر.

وصدر حديثا كتاب جديد للأكاديمي الفلسطيني جورج زيناتي بعنوان "فلسفة ابن باجة وأثرها" ضمن سلسلة "ترجمان" التابعة لـ "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة، وقد ترجمه المؤلف نفسه من اللغة الفرنسية.

وفي الكتاب سعى زيناتي إلى إعادة قراءة فكر ابن باجة الأندلسي، مُلقيا الضوء على حياته ومؤلفاته، ثم معالجا آراءه الميتافزيقية، وقضايا النفس الإنسانية وأطوارها في فلسفته، ومضامين فلسفته السياسية، ثم أثر فلسفته في الفكرين العربي والغربي الحديث.

سرقسطة مسقط الرأس

ولد أبو بكر محمد بن يحيى الصائغ المشهور بابن باجة في مدينة سرقسطة شمال شرقي الأندلس ولا نعرف على وجه الدقة السنة التي وُلد فيها، لكن المرجح أنه وُلد في الربع الأخير من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي.

ولد ابن باجة لأسرة تعود أصولها إلى الإسبان اللاتين الذين اعتنقوا الإسلام، في تلك المدينة التي كانت تواجه خطر الهجوم الصليبي المتكرر من جهة مملكة أرغون القريبة في أواخر عصر بني هود.

وفي هذه المدينة درس ابن باجة علوم الإسلام النقلية والعقلية وعلوم العربية على كبار شيوخها.

وكان ابن باجة يُلم إلماما حسنا باثني عشر علما مثل الرياضيات والفلك والطب وعلوم العربية وغيرها، على أن أكثر ما استهواه دراسة الفلسفة.

واستطاع ابن باجة حين دخل المرابطون سرقسطة واستولوا عليها، أن يحظى بتقديرهم، واتخذه عاملهم أبو بكر بن إبراهيم اللمتوني، كاتبا ووزيرا له، وكان ابن باجة حينذاك متعمقا في الفلسفة وعلوم الطب والفلك.