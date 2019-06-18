الذات والآخر .. لمن يكتب الشعراء المغاربة؟

عبد الغني بلوط-مراكش

ما بين الكتابة للذات والكتابة للآخر، وما بين تدوين مكنونات النفس في لحظة إلهام شعري، وهاجس تحقيق الخلود، فضلا عما بين هدف إحداث تغيير في واقع المتلقي وتوفير لحظة استمتاع له بالكلمات والقوافي، يجد الشاعر المغربي اليوم نفسه أمام أسئلة قديمة قِدم الشعر ذاته، لكنها متجددة بفعل ما يجري من تحول في جدوى الكتابة، وما يحدث من تغير لأنماط التلقي.

لمن يكتب الشاعر؟

يتذكر الشاعر والناقد المغربي عبد الحق ميفراني كيف أن الشاعر الكولومبي المعروف خوان مانويل روكا لمّا طُرح عليه سؤال "لمن يكتب الشاعر المبدع؟"، قال بكل بساطة إنه يكتب لذاته، وهو جواب أدهش الحاضرين في إحدى الندوات خلال السنة الماضية بمدينة آسفي المغربية، ممن كانوا يعتقدون غير ذلك.

ويشرح ميفراني للجزيرة نت أن تحولات في القيم حدثت أخيرا وهزت العالم، لدرجة أن الشاعر المبدع أصبح يعيش وضعا ملتبسا، فهو في مرحلة من المراحل كان يحمل شعارات قوية تنتصر للقيم التي يؤمن بها، أما اليوم فأصبح يميل أكثر إلى صوته الداخلي.

ويستطرد "لقد أمست بعض التفاصيل التي نظنها صغيرة وغير مهمة هي الأجدى للاحتفاء بها، إذ يمكن أن يحتفي الشاعر بذلك الكرسي المنفرد الصغير، أو بتلك البسمة لطفلة شريدة، فيصبح ميالا إلى صوته الخاص المنفرد، أكثر مما يفكر في نداءات الآخرين".

الأنا والآخر

ويقول الشاعر المغربي إسماعيل هموني -وهو أيضا باحث وأكاديمي- إن الشاعر المبدع يكتب لذاته أولا، لأن العملية الإبداعية لصيقة بالذات، لكنه لا ينفي تأثيرها في الغير.

ويؤكد هموني في تصريح للجزيرة نت أنه كلما تصالح الكاتب مع ذاته وأصبح قادرا على معرفة مجاهلها، كان قادرا على أن يصل إلى ذوات أخرى.

فالكتابة للذات في نظره ليست من باب النرجسية، لأنها ومن منظور فلسفي خالص لا توجد إلا بالغير، ومن ثم فإن هذه الكتابة تنطلق لتحقق الإبداع منفتحة على مشاريع أخرى، لكنها متميزة عنها.