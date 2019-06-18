فنانون ومثقفون ينعون مرسي من مصر وخارجها

نعى مثقفون وفنانون بارزون من مصر وخارجها الرئيس الراحل محمد مرسي الذي توفي خلال جلسة محاكمته عصر أمس الاثنين بعدما تعرض لنوبة إغماء.

جاء ذلك في تغريدات منفصلة على حساباتهم الشخصية بموقع تويتر، ومنهم معارضون بارزون لمرسي ولجماعة الإخوان التي كان ينتمي إليها أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا لمصر.

وقالت فنانة الاستعراض المصرية شريهان: المعارضة لمرسي والإخوان، إِنَّا للهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون في وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي.

ونعى نبيل الحلفاوي، الفنان المصري، المعارض لمرسي وللإخوان، الرئيس السابق، قائلا: الدوام لله.. محمد مرسي، ينتقل إلى حيث العدل المطلق. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الدوام لله.. محمد مرسي ينتقل إلى حيث العدل المطلق. إنا لله وإنا إليه راجعون. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) June 17, 2019

وقال الفنان المصري عمرو واكد، البقاء لله وتعازينا للأهل والأسرة. الله يرحمه ويعوضه بعدله، مذيلا تغريدته بهاشتاغ (وسم) محمد مرسي.

البقاء لله وتعازينا للأهل والأسرة. الله يرحمه ويعوضه بعدله.#محمد_مرسي — Amr Waked (@amrwaked) June 17, 2019

ونعى الأديب المصري علاء الأسواني الرئيس الراحل، محذرا من تداعيات الإهمال الطبي للمعتقلين في البلاد، وقال الأسواني الذي كان أحد أبرز المعارضين لمرسي إبان حكمه، عبر حسابه على تويتر: رحم الله الدكتور مرسي وغفر له.

وتابع الأسواني: توفي معتقلون كثيرون لأنهم لم يتلقوا حقهم في العلاج. توفي الدكتور مرسي وفي الطريق عبد المنعم أبو الفتوح (المرشح الرئاسي الأسبق) وحازم عبد العظيم (سياسي معارض).

وأضاف أنه طبقا لتقارير عديدة فإن الإهمال الطبي للمعتقلين في مصر يصل إلى درجة القتل العمد.

وأكد أن صحة السجين وحقوقه الإنسانية والقانونية مسؤولية الدولة.

صحة السجين وحقوقه الإنسانية والقانونية مسؤولية الدولة .طبقا لتقارير عديدة فإن الإهمال الطبي للمعتقلين في مصر يصل إلى درجة القتل العمد. توفي معتقلون كثيرون لأنهم لم يتلقوا حقهم في العلاج .اليوم توفي د.مرسي وفي الطريق عبد المنعم أبو الفتوح وحازم عبد العظيم. رحم الله د.مرسي وغفر له — علاء الأسواني (@AlaaAswany) June 17, 2019

وغرد الشاعر تميم البرغوثي بصورته مع الراحل قائلاً "رحم الله الشهيد محمد مرسي الرئيس المنتخب الوحيد لمصر".

رحم الله الشهيد محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية الشرعي المنتخب الوحيد، والقصاص من عبد الفتاح السيسي القاتل اللص النذل المغتصب لحكم مصر. pic.twitter.com/Lh5BgtPGwb — Tamim Al-Barghouti (@TamimBarghouti) June 17, 2019

ونعى والد تميم الشاعر والكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي محمد مرسي معربا عن حزنه من الظلم الذي تعرض له الرئيس الراحل.

رحم الله الدكتور محمد مرسي. كم أنا حزين. لم يأخذوه إلى المستشفى إلا بعد أن مات. ستّ سنوات من التنكيل المدروس في السجن، تهم ملفقة بغباء وظلم. منعوا عنه أي رعاية طبية. سيموت كثيرون مثله في سجون السيسي إن لم نرفع الصوت جميعاً ضد هذا القتل اليومي البطيء. عاشت ثورة يناير#محمد_مرسي — مريد البرغوثي (@MouridBarghouti) June 17, 2019

وقال الداعية الإسلامي الأميركي من أصل فلسطيني عمر سليمان إن أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر قد تم اغتياله، وأضاف "لم يكن هذا الموت لأسباب طبيعية، فقد تعرض للتعذيب بسبب الانقلاب العسكري، وكان متعمدا وقاسيا وغير إنساني بكل المقاييس".

The first democratically elected president of Egypt has been murdered. This wasn’t death by natural causes. Ousted by an illegal military coup, his torture was intentional, cruel, and inhumane by every standard (Read the Human Rights Watch report here: https://t.co/K7stgM6ord). pic.twitter.com/SOhDIfdnh7 — Omar Suleiman (@omarsuleiman504) June 17, 2019

ودوّن المطرب حمزة نمرة تحت هاشتاغ #محمد_مرسي: إنا لله وإنا إليه راجعون. من كان يراه مظلوما فهو عند الله العدل، ومن كان يراه ظالما فهو عند الله العدل.

إنا لله وإنا إليه راجعون. من كان يراه مظلوماً فهو عند الله العدل، ومن كان يراه ظالماً فهو عند الله العدل.#محمد_مرسي — Hamza Namira (@HamzaNamira) June 17, 2019 من جانبه، قال الكاتب الصحفي اللبناني هشام ملحم إن مرسي لم يكن رئيسا مناسبا لمصر لكنه كان أول مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر التي عرفت تاريخا طويلا من الحكم العسكري الوحشي قبله وبعده.

One could argue #MohamedMorsi was not fit to be pres.of #Egypt,that he was not a true democrat & w/known prejudices; but he was first civilian democratically elected in Egypt’s history.Not as brutal as those preceded him or the monstrosity that toppled him.https://t.co/ZxeZFoQebW — Hisham Melhem (@hisham_melhem) June 17, 2019

وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب المفكر الأميركي جون اسبوزيتو أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة جورجتاون ومدير مركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم الديني أن وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيا لمصر، يجب أن تدفع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لأنْ تتحدث، لكنه أضاف "لا يمكن للمرء أن يتخيل إدارة ترامب تتحدث بقوة عن حليفها المصري وأنصارها من دول الخليج".

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم تصدر على المستوى الرسمي ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012- 2013)، لكن كان التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي كبيرا وصدرت تعازٍ واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية التي أصدرت تنديدات، ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.