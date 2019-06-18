ظلال التاريخ.. هل تسعى أميركا لإنقاذ العالم أم تدميره؟

في كتابه الأخير بعنوان "السلم والحرب والحرية: من أجل فهم السياسة الخارجية الأميركية"، يحاول الباحث كريستوفر أ. بريبل سبر أغوار ماضي الولايات المتحدة، ويستجلي مآلات تاريخها وتأثيراته -داخليا وخارجيا- على الأساليب التي تنتهجها في سياستها الخارجية.

وأفردت مجلة ناشونال إنترست الأميركية ثلاث صفحات على موقعها الإلكتروني لبريبل، ليستعرض جوانب من الفصل الثالث من مؤلفه الذي سلط فيه أضواء على حقبة من تاريخ الولايات المتحدة ونزعتها الاستعمارية التوسعية، رغم أنها عانت هي نفسها من استعمار الإمبراطورية البريطانية لها ردحا من الزمن.

يقول بريبل في كتابه إن كثيرين من جيل الآباء المؤسسين للولايات المتحدة كانوا يعتقدون أن بلادهم سيكون لها شأن وأي شأن في قادم السنوات، رغم أن كيفية تحقيق المجد المنشود لطالما ظلت موضع تساؤل.

أرض الله المختارة

وبحسب بريبل، توقع المؤسسون أن تتمكن بلادهم من الإتيان بأفعال عظيمة في العالم الجديد، بل إن قلة منهم آمنت بأن تلك هي مشيئة الله. ورغم أن أولئك الآباء وطئت أقدامهم ما عُرف فيما بعد بأميركا الشمالية، فإن البعض اعتبر تلك الأراضي بمثابة "إسرائيل جديدة، وأرض الله المختارة الجديدة".

واستلهم أولئك البعض ذلك الوصف من العهد الجديد ومن موعظة المسيح عليه السلام على الجبل، حين قال: "أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة منتصبة فوق جبل".

وبغض النظر عما إذا كان الأمر محض خرافة أم غير ذلك، فقد راج اعتقاد على نطاق واسع حينها بأن الله سبحانه أسبغ نعمه على الولايات المتحدة وشعبها، وأنه "خص شعبها المختار بمهمة نشر الحكم الراشد والعدالة، ليس في حدود أميركا الشمالية وحدها، بل في كافة أرجاء المعمورة في نهاية المطاف"، وفق الكاتب.