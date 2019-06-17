بالفيديو.. تجوّل معنا في متحف قطر الوطني

يقدّم المتحف الوطني في قطر تجربة فريدة لدمج المتعة بالتعلم، ففي كل جناح أو زاوية يفاجأ الزائر بطريقة جديدة للإبهار في العرض، وهو ما نحاول أن نلخصه في فيديو من دقيقة واحدة.

افتتح المتحف في أواخر مارس/آذار الماضي، محتلا مساحة قدرها 52 ألف متر مربع، وهو ينقل الزائر في جولة تمتد على مسافة 1.5 كيلومتر ضمن سلسلة من القاعات والأجنحة التي تبدأ بالتشكل الجيولوجي لشبه جزيرة قطر، وصولا لاستشراف مستقبل الدولة التي تستعد لاستضافة مونديال كأس العالم بعد أربع سنين.

يدمج هذا المتحف -بتصميمه المعماري الفريد وتقنيات عرضه المبهرة- ما بين شتى أصناف المتاحف المتخصصة، ليقدم تجربة شاملة ووافية لكل ما يهم الزائر عن دولة قطر.

ففي المكان نفسه، تُوظف خبرات المتاحف الطبيعية والعلمية، إلى جانب مقتنيات التراث، والعروض السمعية البصرية، ومجسمات المحاكاة، وغرف مشاهدة الأفلام وقراءة الكتب، وألعاب الأطفال التعليمية.