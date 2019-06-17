في كتاب جديد.. باحثون يناقشون سؤال الأخلاق في الحضارة العربية والإسلامية

ورغم الأساس الأخلاقي لسؤال الفشل، فإنه لم يحظ في الدراسات العربية الحديثة إلا باهتمامات محدودة تعكس ضمورا حقيقيا في معالجة موضوع الأخلاق بوصفه موضوعا قائما بذاته في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، وهو ما يعطي أهمية للكتاب.

الأخلاق العربية والإسلامية

يتحدث المفكر الأردني فهمي جدعان في القسم الأول "الأخلاق العربية الإسلامية وأسئلة الحداثة والإنسية" عن "مركّب أخلاقي حديث للمستقبل العربي"، ويعتبر أن فلاسفة الإسلام تمثلوا المنظورات الأخلاقية المنحدرة من العصرين الهليني والهلنستي وأمعنوا النظر فيها، ومنهم الكندي الذي استلهم "الزهد السقراطي" والتأمل العقلي الأفلاطوني.

وينفي جدعان استقلال موضوع الأخلاق في الفضاء العربي الإسلامي للفلاسفة، فهو مجال اشتغال يعمل فيه الفلاسفة جنبا إلى جنب مع متكلّمين وفقهاء ومتصوّفة، مما جعل شُعب الإيمان تختلط فيه بالمعاني الإنسانية.

وفي العصر الحديث جرى تناول سؤال الأخلاق وعلاقته بالحداثة من قبل مفكرين مثل طه عبد الرحمن وعبد القادر المغربي ومحمد عبد الله دراز وعادل ضاهر، لكن جدعان يدعو لمقاربة واقعية عقلية تأخذ بعين الاعتبار ما يسميه قيما جديدة نتجت عن التطورات الحديثة مثل المواطنة وجودة الحياة والاعتراف والجمال.