في السودان الكبير ومالي وشنقيط.. قصة الممالك الغنية المفقودة في أفريقيا

لكن أفريقيا تتمتع بالفعل بتاريخ طويل من الحضارات القديمة؛ مثل الفراعنة وأكسيوم وغانا وكوش وبلاد بونت وقرطاج وغيرها، وحتى في الأزمنة الوسطى والحديثة بدأ الكتاب والمؤرخون دراسة نماذج مثيرة قد تغير تصوراتنا عن أفريقيا تماما.

وحيد القرن الذهبي

في كتابه "وحيد القرن الذهبي.. تاريخ العصور الوسطى الأفريقية" يكشف المؤرخ الفرنسي فرانسوا كزافييه فوفيل عن التاريخ المفقود لأفريقيا منذ مولد الإسلام في القرن السابع إلى رحلات الاستكشاف الأوروبي في القرن 15، وفي هذه الأزمنة كانت أفريقيا في مركز التبادل النشط للسلع والأفكار.

ويعتبر فوفيل أن تاريخ أفريقيا قبل الاستعمار مفقود، ويعزى ذلك إلى أنه لا توجد تقريبًا أي روايات باقية كتبها الأفارقة لرفض الأوروبيين الاعتقاد بوجود إمبراطوريات متطورة في القارة قبل وصولهم.

ويحاول الكتاب إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مع وصف حي للممالك القوية في الأراضي التي نعرفها الآن باسم موريتانيا وإثيوبيا والسنغال وزيمبابوي وتنزانيا ومالي.

ولكن نظرا لوجود عدد قليل من المجتمعات التي لديها لغة مكتوبة تحفظ وتسجل الأحداث، فإن معظم المصادر المتوفرة تأتي من "المبشرين" والمسؤولين والتجار العرب.

يقول فوفيل إنه جرى تداول الذهب والعبيد شمالا وذهب الملح جنوبا، ووصف العرب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأنها "السودان" أو أرض السود، وفي كل فصول الكتاب تقريبا هناك إشارة إلى التجار العرب ورحلاتهم في "السودان".