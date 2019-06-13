سبعيني يجوب شوارع القاهرة بدراجته لبيع الكتب

حسن المصري-القاهرة

رغم عوامل الزمن التي تركت بصمتها العميقة على تجاعيد وجهه، وحركته البطيئة التي تتضح صعوبتها للرائي وهو يجاهد لتحريك دراجته المملوءة بالكتب بين شوارع القاهرة، فإن هذا لم يؤثر في عزيمة حسان محمد حسان الذي يشارف على عامه السبعين.

فطبيعة سنه وصعوبة حركته بالدراجة الهوائية المتهالكة التي بالكاد تسير على الأرض، لا تؤثر على نشاطه الذي اعتاد عليه منذ سنوات، والمتمثل في السير مسافات طويلة يوميا بحثا عن لقمة العيش.

ويؤكد حسان أن من أبرز زبائنه رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وأستاذ الفلسفة الإسلامية الدكتور عبد اللطيف العبد، وأستاذ الفلسفة والعقيدة الدكتور مصطفى حلمي.