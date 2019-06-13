 سبعيني يجوب شوارع القاهرة بدراجته لبيع الكتب
البث الحي
ابحث

سبعيني يجوب شوارع القاهرة بدراجته لبيع الكتب

حسن المصري-القاهرة

رغم عوامل الزمن التي تركت بصمتها العميقة على تجاعيد وجهه، وحركته البطيئة التي تتضح صعوبتها للرائي وهو يجاهد لتحريك دراجته المملوءة بالكتب بين شوارع القاهرة، فإن هذا لم يؤثر في عزيمة حسان محمد حسان الذي يشارف على عامه السبعين.

فطبيعة سنه وصعوبة حركته بالدراجة الهوائية المتهالكة التي بالكاد تسير على الأرض، لا تؤثر على نشاطه الذي اعتاد عليه منذ سنوات، والمتمثل في السير مسافات طويلة يوميا بحثا عن لقمة العيش.

ويؤكد حسان أن من أبرز زبائنه رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وأستاذ الفلسفة الإسلامية الدكتور عبد اللطيف العبد، وأستاذ الفلسفة والعقيدة الدكتور مصطفى حلمي.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
عمار الشريعي.. الغواص الباحث والمدقق والمتأمل في بحر النغم
تتويج رواية مكتوبة بالعامية.. طيف طه حسين ومستقبل الثقافة بمصر
ميج.. مصرية تنشر ثقافة اليابان ويتابعها 7 ملايين على يوتيوب
جائزة من تركيا للمؤرخ المصري محمد حرب
أهم الأخبار
المزيد من ثقافة
جربة التونسية.. تعايش ديني ومعمار من عصر الأندلس
المتحف العراقي يضم آثارا لا مثيل لها في العالم
بالحرب والمال.. هكذا وصلت آلاف المخطوطات العربية لألمانيا
الحب في عين الحلوة.. لاجئة فلسطينية تترجم واقع المراهقات إلى قصص