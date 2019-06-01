أدب الطبخ.. ماذا كتب العرب عن حكايات الطعام؟

عمران عبد الله

هل تتوقع ذكر "القطائف" وأكلات سورية وعراقية تعرفها في مخطوط قديم من العصر العباسي؟

إنه ليس مجرد دليل قديم يقدم وصفات الطعام، بل كتاب أدبي "لذيذ" ومزخرف بالألوان والرسومات المدهشة التي تثير الشغف بفنون هذا العصر العربي، بقدر ما تحرك غريزة الطعام؛ إذ ألف محمد بن حسن البغدادي (ت 1239م) "كتاب الطبيخ"، شارحاً فنون الطعام العباسية وأنواعها بلغة شعرية متضمناً الحوامض و"السواذج" و"القلايا" و"النواشف" و"الهرائس" و"التنوريات" و"المطجنات" و"البوارد"، وكذلك السمبوسك والمخللات والحوليات وغيرها، وينتمي ما هو مطبوخ إلى الثقافة، في حين ينتمي كل ما هو نيء إلى الطبيعة.

ويشيع القول إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يطبخ، واشتهرت في عصور الحضارة العربية كتب الطبيخ وراجت، وبخلاف كتاب البغدادي اشتهر "كتاب الطبيخ" لابن سيار الوراق وابن ماسويه وإبراهيم بن المهدي، الذي كتبه شعراً، وابن داية، وابن مندويه، والحارث بن بسخنر وغيرهم، إضافة إلى كتاب الأشربة لمسكويه الفيلسوف الذي كتب أيضاً كتاباً في الطبيخ، و"أطعمة المرضى" للرازي.

وأسهم وصول المماليك للحكم في مصر والشام في ازدهار الكتابة الأدبية حول الطبخ، فقد كان الجنود يستمتعون بالطبخ وتقديم الطعام ويهتمون بقدور الطبخ ويحملونها معهم ويدافعون عنها حتى في أوقات الحرب.

واستمرت العناية بالطبخ داخل التقاليد المملوكية ومن بعدها العثمانية حتى حقبة الاستعمار الأوروبي الذي جلب معه طباخيه، إذ تراجع "أدب الطبخ" الذي شكل سمة من سمات الثقافة العربية لقرون.