سارقو الزمن.. كيف استبدل التجار المسيحيون دور المرابين اليهود وأسهموا بنشأة إسرائيل؟

عمران عبد الله

حرّمت الكنيسة الكاثوليكية الربا في القرون الوسطى استنادا لنصوص الكتاب المقدس، وخاضت البابوية معركة شديدة ضد الربا طوال تلك القرون، وفي مجمع لاتران الثاني الذي عُقد عام 1139م تقرر "أن من يرتكب الربا دون أن يتوب يُحرم من أسرار الكنيسة ولا يدفن في أرض مسيحية".

لكن في الممارسة الواقعية ابتدع المسيحيون في العصور الوسطى طرقا ملتوية لمزاولته، إذ لجأ المصرفيون لتمويه تقاضي الفائدة عن طريق إقراض المال بإحدى العملات ثم تحصيله بعملة أخرى مع وضع سعر صرف معين يسمح للتاجر المصرفي بتحقيق ربح من خلال نسبة مئوية من المبلغ الأصلي، بحسب الباحث المغربي في التاريخ والأنثروبولوجيا التاريخية خالد طحطح.

لكن حلاً آخر لاح في الأفق موفرا العديد من العمليات الحسابية المعقدة، إذ جرى توظيف التجار اليهود للتعامل مباشرة مع كل ما يتعلق بالقروض، فكانوا يقومون بدور الوساطة التجارية فالتوراة تقول في سفر التثنية "للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب"، وهكذا كان مسموحا لليهود بالمراباة مع غير اليهود، واستفاد التجار والمصرفيون المسيحيون من هذه المزية، بحسب البحث التاريخي الذي نشرته دورية أسطور للدراسات التاريخية.

جذور العداء الأوروبي لليهود

وبسبب هذه المزية على وجه التحديد بدأت الصورة النمطية المعادية لليهود بالرسوخ، واشتهر اليهود بالمراباة، وكما يقول جيري بروتون في كتابه عصر النهضة "كانت نزعة هؤلاء المزعومة نحو التمويل الدولي نتيجة مباشرة لنفاق المسيحيين" الذين كانوا يمارسون الربا في الخفاء وباستخدام الحِيَل بينما يستنكرونه في العلن ويلومون اليهود بسببه.

وشكل اليهود ما يسمى جماعات وظيفية وسيطة، إذ كانوا وسطاء ورعايا للنبلاء وأصحاب الأموال والمصرفيين في أوروبا خلال فترة العصر الحديث، ومارسوا الأعمال التي احتاجها البرجوازيون المسيحيون والنخب الاقتصادية المسيحية التي حرصت على توظيفهم في وظائف ضرورية لكنها مشينة من الناحية الدينية ولا يقبلون القيام بها بأنفسهم.

وتطور الوصم المسيحي الأوروبي بحق اليهود بسبب هذه الوضعية وجرى طرد اليهود رسميا من إنجلترا بنهاية القرن الثالث عشر ومن إسبانيا بعد ذلك بقرنين، وأثناء الصراع الكاثوليكي البروتستانتي شملت الاتهامات للمجتمعات اليهودية بخلاف ممارسة الربا، جرائم مثل تسميم الآبار والسحر وخطف الصبيان لأعمال الشعوذة، وأصبحوا مجبرين على وضع شارة صفراء مميزة لهم وغطاء رأس مدبب باعتبار ذلك علامة للخزي والعار، ولم تكن البروتستانتية أكثر تسامحا معهم ففي عام 1514 ادعى مارتن لوثر كينج أن اليهود يمارسون اللعن والتجديف، وهاجمهم بشدة في كتابه "اليهود وأكاذيبهم".