مقتل جمال خاشقجي.. صور متوجة بإسطنبول للاهتمام بقضيته

ثمة أسرار تنطق بها الصور دون كلمات، لتصبح مكبر الصوت الذي ينقل للعالم الخبر بمجرد لقطة خاطفة. يقول المصور كريس ماكغراث الفائز بالمركز الثاني في مسابقة إسطنبول للصور عن فئة سلسلة الصور الخبرية، "استهدفت لفت الأنظار لجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

"جريمة قتل صحفي" كان الاسم الذي اختاره ماكغراث لسلسة صوره لصالح وكالة غيتي إيميجز، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قال ماكغراث للأناضول إنه رابط أكثر من شهر أمام القنصلية السعودية بعد جريمة القتل، للحصول على سلسلة صوره حول القضية.

وأضاف أنه "خلال انتظارنا أمام القنصلية، كانت تمر أيام عديدة قبل أن تصدر مستجدات مثيرة، وهو ما جعل التقاط صور حول القضية بشكل يومي صعبا".

كريس ماكغراث يأمل في أن يساهم تتويجه في لفت الأنظار لمقتل خاشقجي (الأناضول)

الصحافة الصادقة

وأعرب المصور عن امتنانه لنيل الجائزة الثانية في المسابقة، مضيفا أن هذا الفوز سيساهم في لفت الأنظار إلى مقتل خاشقجي وحرية الإعلام، فضلا عن زيادة الوعي بخصوص أهمية الصحافة الصادقة وحريتها.