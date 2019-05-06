مقتل جمال خاشقجي.. صور متوجة بإسطنبول للاهتمام بقضيته
ثمة أسرار تنطق بها الصور دون كلمات، لتصبح مكبر الصوت الذي ينقل للعالم الخبر بمجرد لقطة خاطفة. يقول المصور كريس ماكغراث الفائز بالمركز الثاني في مسابقة إسطنبول للصور عن فئة سلسلة الصور الخبرية، "استهدفت لفت الأنظار لجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
قال ماكغراث للأناضول إنه رابط أكثر من شهر أمام القنصلية السعودية بعد جريمة القتل، للحصول على سلسلة صوره حول القضية.
وأضاف أنه "خلال انتظارنا أمام القنصلية، كانت تمر أيام عديدة قبل أن تصدر مستجدات مثيرة، وهو ما جعل التقاط صور حول القضية بشكل يومي صعبا".
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كريس ماكغراث يأمل في أن يساهم تتويجه في لفت الأنظار لمقتل خاشقجي (الأناضول)
الصحافة الصادقة
وأعرب المصور عن امتنانه لنيل الجائزة الثانية في المسابقة، مضيفا أن هذا الفوز سيساهم في لفت الأنظار إلى مقتل خاشقجي وحرية الإعلام، فضلا عن زيادة الوعي بخصوص أهمية الصحافة الصادقة وحريتها.
وأشار إلى أهمية مسابقة جوائز إسطنبول، خاصة مع تزايد القيود والضغوط المفروضة على الصحفيين حول العالم، وصعوبة الحصول على الأخبار الصحيحة والمستقلة والجيدة.
وبدأ كريس ماكغراث حياته المهنية في التصوير الفوتوغرافي في إحدى الصحف الإقليمية في أستراليا، وبعد حصوله على دبلوم في التصوير، انضم إلى غيتي إيميجز قبل 19 عاما مصورا يعمل في سيدني وفي مكاتبها بنيويورك وسنغافورة وطوكيو.
وقام بتغطية الأخبار الرئيسية والأحداث الرياضية بما في ذلك تسونامي جنوب شرق آسيا وتوهوكو تسونامي، ومعركة الموصل، وبعد إعصار حيان، وانتخاب باراك أوباما، والمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وخمس مباريات أولمبية صيفية، وكأس العالم لكرة القدم.
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