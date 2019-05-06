بلدية إسطنبول بعهدها الجديد.. اختفاء معرض رمضاني للكتب الدينية

وتجولت الجزيرة نت في ساحة جامع بايزيد، التي بدت خالية من أي علامات أو استعدادات أو أعمال إنشائية لاحتضان معرض الكتب الدينية، في حين ظل الحمام يجد في الساحة مكانا يجذب من يرغبون بإطعامه حفنات من القمح قبل أن يطير هربا من مطاردات الصبية.

وقالت مصادر مقربة من "وقف الديانة" التركي الذي ينظم الكثير من الفعاليات الرمضانية في إسطنبول إن الوقف قدم قبل عدة أسابيع الطلب المكتوب لإقامة المعرض وفقاً للتقاليد المتبعة، لكنه لم يتلق رداً من البلدية حتى ساعات مساء ليلة الأحد التي تسبق الأول من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المصادر أن شعوراً عاماً بالاستياء ينتاب أصحاب شركات النشر الذين لم يتلقوا أي ردود سلبية أو إيجابية من بلدية إسطنبول حتى اليوم.

أما بلدية إسطنبول فأكدت أن معارض الكتب الدينية ستقام في رمضان، وتحت رعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في الجانبين الآسيوي والأوروبي للمدينة.

ساحة جامع بايزيد التي استضافت معرض الكتب الدينية السنوي سابقاً (الجزيرة)

وحددت البلدية ساحات مسجد شاملجا -افتتح قبل يومين- لإقامة المعرض في الجهة الآسيوية من إسطنبول، موضحة أنها ستعلن عن مكان آخر في حي الفاتح ليحتضن المعرض بالشطر الأوروبي من المدينة بدل ساحة جامع بايزيد.

ورجح وقف الديانة التركي إقامة المعرض في ساحة جامع الفاتح في حال لم يحصل على الأذن اللازم لإقامته في محيط متحف آيا صوفيا أو مسجد السلطان أحمد أو ميدان جامع بايزيد.