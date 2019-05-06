معسكر النكبة.. العمل الثقافي لتوعية اللاجئين بقضيتهم

محمد خالد-مخيم البداوي

تحول شارع المدارس الواقع في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان إلى شارع فلسطيني، فكل ما فيه يشير إلى فلسطين من أوله حتى آخره، ولم تغب مشاعر الحزن عن المارة من الصغار والكبار الذين ارتسمت على وجوههم مشاعر الشوق إلى القرى والمدن التي هجّروا منها خلال النكبة عام 1948.

"معسكر النكبة" هو اسم المعرض الذي نظمه النادي الثقافي الفلسطيني تزامنا مع قدوم الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية، من أجل تعزيز الهوية الفلسطينية وترسيخها وحث الأجيال الصاعدة على التفاعل مع تراثهم كي تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في قلوبهم.

وضم المعرض العديد من الزوايا الفنية والثقافية وتراثيات متنوعة من تطريز فلسطيني وأطعمة وحلويات فلسطينية وصور لمدن فلسطينية وملصقات ولوحات تحكي معاناة اللجوء والنكبة.

وتقول الناشطة الفلسطينية تانيا النابلسي إن "معسكر النكبة" يخدم القضية الفلسطينية من خلال حث الأجيال الفلسطينية المتعاقبة على أن تتذكر دوما أن لها وطنا وقضية وحقوقا ويجب أن تعمل للرجوع إليها.