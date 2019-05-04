عملة بريطانية بنقوش عربية.. كيف مزج الملك أوفا تصميما عباسيا وإنجليزيا؟

عمران عبد الله

منذ نحو 1240 عاما، صُكّت عملة معدنية فريدة تحمل نقوشا عربية، وتعود للملك أوفا ملك مرسيا -إحدى ممالك إنجلترا الأنغلوسكسونية- بين عامي 757 و796.



ونسخ تصميم العملة من الدينار الذي صكه الخليفة العباسي المنصور، الذي كان معاصراً للملك أوفا، ونُسخ التصميم بالكامل بما في ذلك الإشارة إلى الخليفة العباسي وحتى تاريخ العملة، التي صدرت عام 157 هـ. ومع ذلك، فمن الواضح أن الناسخ لا يقرأ اللغة العربية، إذ وردت أخطاء بسيطة في النقش العربي.

ورصدت العملة لأول مرة في قاعة بيع في روما، وربما تم العثور عليها هناك، وأكد الخبراء أن العملة التي تُعرض حالياً في المتحف البريطاني أصلية، وربما كانت هدية إلى البابا من الملك أوفا، حيث وعد ملك ميرسيان بإرسال 365 قطعة ذهبية له كل عام.

وإذا كانت العملة المعدنية جزءًا من هذه الهدية الدبلوماسية، فمن المفارقات أن تتضمن النسخة العربية المنسوخة عبارة "لا إله إلا الله وحده".

وإضافة إلى الشهادتين، كتبت على العملة أجزاء من آية قرآنية، وتاريخ سك الدينار الأصلي باللغة العربية، إلى جانب اسم الملك أوفا باللغة الإنجليزية.

ولا ينبغي أن يفسر اختيار الدينار الإسلامي كنموذج لعملة أوفا الذهبية على أنه مؤشر على معتقدات أوفا الدينية، لأن الأدلة التاريخية لا تدع مجالًا للشك في أنه مسيحي.