قائمة أممية للمحتوى العربي الرقمي.. هل هي دعم للنشر الإلكتروني؟

عمران عبد الله

تشهد المنطقة العربية تطورًا كبيرا في استخدام الإنترنت والهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، ولعبت هذه التقنيات دورًا مهمًا في نشر المحتوى الرقمي وزيادة منصاته خاصة مع سهولة الوصول إليه والتفاعل معه.

وبحسب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، تشير الدراسات إلى أن المحتوى الرقمي له تأثير إيجابي على العديد من المجالات الحيوية مثل التعليم والثقافة والصحة والأعمال. كما أنه يساهم في استحداث وظائف جديدة، وخاصة للشباب الذين يتمتعون بالذكاء التكنولوجي.

ونشرت الإسكوا قائمة قابلة للتحديث وتضم بعض الشركات الناشئة التي تعمل في مجال إنشاء المحتوى الرقمي العربي من مختلف الدول العربية مثل مصر والأردن ولبنان وتونس وقطر والإمارات.

وتضم القائمة منصة "بادكتابك" المختصة بتبادل الكتب القديمة بأخرى جديدة عبر شبكة من الأصدقاء، ومنصة "كتبنا" للنشر الذاتي للكتّاب الطموحين وتوفير الكتب الإلكترونية.

وشملت القائمة كذلك منصة "مسموع" من الأردن التي توفر مكتبة رقمية من الكتب الصوتية العربية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة، ومن لبنان منصة "أنغامي" لتنزيل الموسيقى العربية، ومن المغرب أدرجت منصة "كيزاكو" التي تقدم محتوى تعليميا مجانيا باللغتين العربية والفرنسية.

قائمة منشئي المحتوى العربي

وقال مؤسس منصة "كتبنا" للنشر الذاتي محمد جمال إن هناك اتجاها عالميا وليس إقليميا فقط في الاستثمار في سوق المحتوى الرقمي والنشر الإلكتروني،

وأضاف للجزيرة نت "لدينا شواهد وخصوصا في الدعم الذي تستقبله منصات الكتب الصوتية مؤخرا مثل كتاب صوتي وستوري تل واقرأ لي، وملايين الدولارات التي يتم استثمراها في هذه المنصات، وكذلك منصات الفيديو حسب الطلب التي تقف وراءها مؤسسات عملاقة مثل منصة "شاهد" التي تمتلكها شبكة أم بي سي، وكذلك اتجاه منصة نتفليكس لإنتاج المحتوى الدرامي العربي".