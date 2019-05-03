الذكاء الاصطناعي لا يكتب الأدب.. فهل ينجح في تحليله؟

عمران عبد الله

في قصة "من شخص مثلك" للروائي الأميركي روالد داهل، يتسبب رجل في فوضى أدبية شاملة عندما يكون قادرا على بناء آلة عملاقة يمكنها كتابة رواية حائزة على جوائز أدبية في 15 دقيقة تقريبا.

وتنتهي القصة التي كتبت في بداية خمسينيات القرن الماضي بنبرة مخيفة، حيث يتم إجبار كتاب العالم على الاستغناء عن أسمائهم، ويصبح كل أمل الإبداع البشري محصورا في إنتاج الآلات الأدبي.

ورغم أن الذكاء الاصطناعي يقطع أشواطا كبيرة هذه الأيام في تطوير تقنيات الاستكشاف والتعلم الذاتي، وعلى الرغم من أن الخوارزميات الجديدة ستكون قادرة على إنتاج نص متماسك في المدى القصير، فإنها ستعاني كثيرا للحفاظ على سرد طويل؛ ولا تزال كتابة رواية خطوة بعيدة جدا بالنسبة للآلة.

ويبدو أن الكلمة المكتوبة -بخلاف الفنون مثل الموسيقى والتصميم على سبيل المثال- تعتبر أكثر صعوبة بكثير بالنسبة للذكاء الاصطناعي لإظهار إمكانيته للإبداع الحقيقي، ويعود ذلك لأن معنى الجملة غالبا ما يعتمد على معرفة أكثر بكثير من مجرد معنى الكلمات، ويرتبط بالسياق والمعرفة السابقة والخلفية الإنسانية.

ولا يتوقع أن يبدع الذكاء الاصطناعي أدبا نصيا مكتوبا في الوقت الحالي، ويقول الخبراء إن الأمر سيكون مثيرا للاهتمام حقا إذا امتلك الذكاء الاصطناعي الوعي، أما دون ذلك فلن ينتج أدبا حقيقا، وإن كان يمكن أن ينجح في مهمة أخرى أقل إبداعية.

الذكاء الاصطناعي يفهم ويحلل شكسبير

قدم مشروع لشركة مايكروسوفت مجالا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لفك رموز الكاتب البريطاني وليام شكسبير، وقد اعتبر المشروع بمثابة فكرة تقنية رائعة وتطورا مذهلا، لكنه أيضا بمثابة تذكير لنا في عصر الآلات بإنسانيتنا وبما يجعلنا بشرا على وجه التحديد.

وقد عرضت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية فكرة مشروع مايكروسوفت الذي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية لرسم وتتبع العواطف والمشاعر في نص شكسبير.