الاستشراق من إدوارد سعيد إلى ترامب.. انفجار "كراهية الإسلام" في الثقافة والسياسة

كان "الاستشراق" (1978) الكتاب المناسب في الوقت المناسب للمؤلف المناسب، فهو يبحث في جذور الصور النمطية الغربية عن الشرق الأسطوري وغير العقلاني والعنيف المتخلف الذي يقابل الغرب العقلاني، المدني المتحضر، وبفضله أصبح المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد المنظّر الأدبي البارز لجيله، إذ كتب النص الفارق الذي يحلل العالم الغربي ما بعد الاستعمار.

واعتبر سعيد أن "الاستشراق" شكل منذ أواخر القرن الثامن عشر أسلوبا غربيا للسيطرة على الشرق، مؤكدا أن دراسة الشرق من قبل الغربيين هي دراسة منحازة مدفوعة بأغراض استعمارية ووجهات نظر مسبقة ونظرة دونية لشعوب الشرق مهما حاولت أن تبدوا علمية وموضوعية.

لكن سعيد الذي توفي في سبتمبر 2003 لم يشهد كل تحولات ما بعد العصر الكلاسيكي للاستشراق الأوروبي وخاصة بعد أن لم يعد العرب والإسلام مشمولين بمحاولة المعرفة والتفهم، بل الكراهية والكراهية والكراهية، بحسب حميد دباشي مؤلف كتاب "بعد الاستشراق: المعرفة والسلطة في زمن الإرهاب".

ولم تعد الكراهية هامشا في الخطاب الغربي، بل صارت في قلب السياسة وأنشطة مراكز البحث وجماعات المصالح وحتى المواقف الرسمية، ففي منتصف 2017 تكلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام قادة دول العالم الإسلامي في السعودية بنبرة أبوية وصائية مطالبا إياهم بأخذ زمام المبادرة في مكافحة "الإرهاب الإسلامي".