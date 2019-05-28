سيدنا رمضان بالمغرب.. مظاهر احتفالية ونصف قرن من الدروس الدينية

سناء القويطي-الرباط



يحضر رئيس المجلس العلمي للناظور (شمال شرق) ميمون بريسول كل سنة الدروس الدينية التي تنعقد في القصر الملكي بالرباط أو الدار البيضاء؛ يرتدي جلبابه الأبيض وسلهاما (البرنس) تقليديا من اللون نفسه، ويجلس مع غيره من المدعوين على الأرض المفروشة بالزرابي في حلقة علم يفتتحها الملك ويختمها بالدعاء.

يقول بريسول للجزيرة نت إن هذه الدروس باتت منذ انطلاقها في ستينيات القرن الماضي تقليدا يميز المغرب، ويحكي كيف بلغت شهرتها العالم "إذا ذكر رمضان في المغرب تذكر معه الدروس الحسنية، وفي أي رحلة لي إلى البلدان الأوروبية يستفسر الناس عنها".

وبحسب بريسول، فقد أصبحت هذه الدروس الدينية -التي كانت تسمى الدروس الحسنية نسبة إلى الملك الراحل الحسن الثاني الذي بدأها عام 1963م وحافظ عليها الملك محمد السادس- مدرسة قائمة بذاتها؛ نظرا لتنوع مواضيعها، وتنوع العلماء الذين يشاركون فيها ويلقونها.

وبينما يعتلي صاحب الدرس منبر العلم، يتوسط الملك الحلقة وبجانبه بعض أفراد عائلته، في حين يتوزع على البهو الفسيح في القصر العلماء والمقرئون، إلى جانب الوزراء والسفراء وقيادات الجيش وكبار موظفي الدولة.

ينطلق العالم من آية كريمة أو حديث نبوي شريف، يكون مفتاحا للقضية التي يتناولها بالتحليل في درسه الديني، وينقل هذا الدرس مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة المغربية، وسنويا تجمع تلك الدروس وتطبع في كتاب تتم ترجمته إلى الفرنسية والإسبانية والإنجليزية والروسية.



ضيوف من كل حدب

وافتتح الدروس الحسنية هذا العام وكالعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، وتناول موضوع "استثمار قيم الدين في نموذج التنمية"، وتناوب على المنبر خلال العشرين يوما الأولى من رمضان سعد بن ثقل العجمي أستاذ في الهيئة العامة للتعليم بالكويت، في موضوع "مسألة الاحتجاج بفهم السلف"، ومحمد بنكيران، عضو المجلس العلمي المحلي للعرائش، في موضوع "صيانة حديث الرسول الأمين برعاية أمير المؤمنين"، وذكر الرحمان مدير المركز الثقافي الإسلامي الهندي في نيودلهي، في موضوع "التربية على المسؤولية".