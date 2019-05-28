جوخة الحارثي: الأدب العربي انتقل للعالمية والعوائق لوجستية فقط

حوار: عمران عبد الله

بعد أن حصلت ترجمة روايتها للإنجليزية -التي جاءت بعنوان "أجرام سماوية"- على جائزة "مان بوكر" العالميّة لعام 2019، قالت الروائية العمانية جوخة الحارثي إن الرواية العربية انتقلت إلى العالمية بالفعل، بعد أن فازت روايتها كأول رواية عربية بهذه الجائزة، وأضافت أنها تثق بجودة الأدب العربي وقدرته على المنافسة عالمياً رغم العقبات التي وصفتها "باللوجستية".

وتشاركت الحارثي الجائزة -التي تقدر قيمتها بخمسين ألف جنيه إسترليني (نحو 63 ألف دولار)- مع مترجمتها الأميركية مارلين بوث، لتصبح أول روائية عربية تفوز بتلك الجائزة المرموقة، وتنتقل بحكايات بلدة العوافي العُمانية إلى العالمية عبر صور جماليّة ممتعة ولغة خلابة.

وحصلت الحارثي -وهي أكاديمية وأديبة عمانية- على درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي في جامعة إدنبرة، وهي حالياً أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس.

ونشرت الحارثي مجموعات من القصص القصيرة وثلاث روايات، وحصلت على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن روايتها "نارينجا" (البرتقال المر) عام 2016.

وتسافر شخصيات الرواية -التي تكاد تكون هاربة من كتاب تاريخي- على ظهور الحيوانات، ومتن السيارات والطائرات، وتعيش زمن الاستعمار الإنجليزي وتهريب السلاح والتجارة الممنوعة، وتنتقل بين الصحاري العربية والحضر بسلاسة مثلما تنتقل في الزمن الدائري المتشظي.

الجزيرة نت أجرت هذا الحوار مع الحارثي، التي لم تعش زمن الرواية بأكمله، واعتمدت على مصادر من الأرشيف البريطاني، ومن التراث والفلكلور العُماني، لتنسج ملامح الشقيقات الثلاث وعلاقاتهن العاطفية والاجتماعية، وتصور مشاهد من الحياة العُمانية القديمة، مثل تجارة التمور وصيد اللؤلؤ والعبودية والفقر والعادات والتقاليد الشعبية.

الرواية تدور في مجتمع محلي لكنها صارت "رواية عالمية".. كيف ترين ذلك؟

الرواية فيها ثيمات محلية كثيرة، لكن القيم التي تطرحها وتتساءل بشأنها هي قيم عالمية، ونحن كبشر نتشارك فيها جميعاً، مثل قيم الحب والحرية والنظرة إلى الحياة، فالمحلية لا تتنافى مع العالمية، وأظن أن أي قارئ يستطيع أن يجد صدى ما يخصه في الرواية مهما كان المكان الذي نشأ فيه.

رئيسة لجنة التحكيم قالت إن الأفكار والخبرات الواردة في الرواية لا توجد عادة في الإنجليزية، فكيف عبرتي عنها بالعربية؟ وكيف تمت ترجمتها خاصة مع احتواء الرواية على مقاطع باللهجة العُمانية؟

اللغة العربية هي لغتي وشغفي، وهي اللغة التي أعشقها وأحب الكتابة بها، وأنا مرتبطة بها أيضاً عبر النشأة في أسرة أدبية وعبر دراسة الأدب العربي الكلاسيكي، فبالنسبة لي ليست مشكلة.