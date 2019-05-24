النضال بالصيام.. هكذا صام المسلمون الأفارقة المستعبدون بأميركا والعالم الجديد

عمران عبد الله

في الفترة بين بدايات القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر كان وجود الإسلام في أميركا الشمالية مرتبط بالعبيد الأفارقة الذين جلبوا من بلدان غرب أفريقيا، ليعملوا في الأراضي الزراعية.

وما لا يعرفه الكثيرون هو أن المسلمين كانوا في أميركا قبل أن تصبح دولة، إذ كان بعض المهاجرين الأوائل إلى هذه الأرض مهاجرين مسلمين نُقلوا قسرا كعبيد في التجارة عبر المحيط الأطلسي.

ورغم أن هذه الحقبة التاريخية المهمة لا تحظى باهتمام المؤرخين الأميركيين والمسلمين على حد سواء، فقد قدر علماء اجتماع أميركيون أن ما بين 15% و30%، أو ما يصل إلى ستمئة ألف إلى 1.2 مليون من العبيد في أميركا كانوا من المسلمين، بحسب الأكاديمية الأميركية برشيوس رشيدة محمد المتخصصة بتاريخ العبيد المسلمين في أميركا.

وتم اختطاف 46% من العبيد في جنوب أميركا من مناطق غرب أفريقيا التي كانت تضم أعدادا كبيرة من المسلمين، بحسب خالد بيضون الأكاديمي المتخصص بالأعراق في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا.

وعرف عن المسلمين الأفارقة المستعبدين في العالم الجديد رغبتهم القوية في اتباع تعاليم دينهم وتلبية مطالب إيمانهم، وخاصة صيام رمضان الذي كان معاناة شاقة وأيضا أداء الصلوات والطعام الحلال والواجبات الاجتماعية، وسجلت المصادر التاريخية ذلك بوضوح، سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو أميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي.