"هوامش" في عمان.. مبادرة شبابية للتنوير بالقراءة والحوار

هدا السرحان-عمان

لا شك في أن من يتابع الإحصائيات الصادرة في تقارير منظمة اليونيسكو ومراكز الدراسات المهتمة بالتنمية الثقافية والمطالعة وطباعة ونشر الكتب في البلاد العربية، ستنتابه الصدمة عندما يعرف أن متوسط قراءة الفرد العربي لا يتعدى 6 دقائق في العام.

هذه الأرقام تؤكد وجود أزمة كتاب ونشر وأزمة قراءة أيضا، وهي أزمات تعاظمت في ظل تنامي الفضائيات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وإقبال الشباب المحبط على ارتياد المقاهي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكتب المطبوعة، في ظل أزمة اقتصادية تعيشها معظم البلاد العربية.

من قلب هذا الواقع، ومن داخل "مقهى أرسطو" في جبل اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان، خرجت مجموعة مكونة من ثمانية شباب من أعمار متقاربة بفكرة تحمل دعوة جادة لإحياء هواية المطالعة وقراءة الكتب ومناقشتها، رغم أنهم يحملون أفكارا وقناعات قد تختلف أو تتقارب.

وعن ظروف ميلاد هذه المبادرة، تقول علا الشريف، وهي واحدة من المؤسسين، "نحن مجموعة من الأصدقاء الشباب نؤمن بالتعددية التي قد تغني التجربة، بل إن ما يميز تجمعنا أننا مختلفون في توجهاتنا لكننا نلتقي في مقهى "أرسطو" للسمر ولعب الورق والنقاش حول قضايا عديدة منها قراءة الكتب".