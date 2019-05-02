لم يؤسس علم الاجتماع فقط.. ابن خلدون استبق ميلاد علم الاقتصاد

عقدت بمدينة إسطنبول التركية فعاليات "مؤتمر ابن خلدون الدولي الخامس" تحت عنوان "الطاقة والتنمية الاقتصادية والأخلاقية"، وشارك عشرات من الباحثين في المؤتمر الذي نظمته جامعة ابن خلدون التركية.

وسعى المؤتمر إلى استخدام منهج مؤسس علم الاجتماع عبد الرحمان بن خلدون (1332-1406م) لفهم وشرح الواقع الحالي، من حيث المواجهات والاختلافات والإشكاليات، عن طريق الاستفادة من أكبر عدد من الخبرات المتاحة من قبل الباحثين.

كما سعى المؤتمر في جلساته إلى تناول تصنيف ابن خلدون للقانون والأخلاق في العلوم الإسلامية، وإعادة تناول نظريته عن العصبية والأخلاق والفناء في كتابه الشهير "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر".

وتناول المؤتمر تقاطعات السلطة والاقتصاد والمجتمع في الفكر الخلدوني مع النظريات والتطورات المعاصرة، فبينما تركز العديد من الدراسات عن النظرية الخلدونية على دور العصبية والروابط القبلية والقرابة في إنشاء الممالك، لم تنل آراؤه حول دور تراكم الثروة والنزعة الاستهلاكية في إفساد أسس الدولة (المُلك) الكثير من الاهتمام.

وكان ابن خلدون قد افترض أنه مع مرور الزمن وتقادم أسس العصبية، ستأخذ ممارسة السلطة طابعًا بنيويا فتتآكل العصبية، وبالتالي تضعف رغبة الأجيال اللاحقة في التضحية برفاهيتها من أجل الأجيال التالية لها، عكس ما كانت عليه حال الجيل المؤسس، وهو ما يؤدي في نظر ابن خلدون إلى "الترف" وضعف الوازع الأخلاقي، أما على مستوى توازن السلطة فتؤدي هذه الظاهرة إلى تراجع دور الجيش وتدخله في السياسة الداخلية.