شهدت أوائل مساجد الإسلام.. جوامع البصرة التاريخية مهددة بالانهيار

عمار الصالح-البصرة

حذر أئمة وخطباء المساجد في البصرة (جنوب العراق) من انهيار واندثار مساجد وجوامع تاريخية في المحافظة نتيجة ما تتعرض له من إهمال وغياب جهود الإعمار.

وتعد البصرة أول مدينة إسلامية شيد فيها مسجد خارج مكة والمدينة المنورة، فتميزت بمساجدها وجوامعها التاريخية في مقدمتها جامع خطوة الإمام علي وجامع أنس بن مالك ومسجد الزبير بن العوام وجامع الكواز، وغيرها من دور العبادة التي شيدت في عصور تاريخية مختلفة.

يقول عبد اللطيف البصري وهو خطيب أحد مساجد البصرة "أغلب جوامع البصرة بحاجة إلى الترميم والإعمار وتفتقر إلى وجود مخصصات مالية لهذا الغرض".

غياب التمويل والاهتمام

وأضاف في حديث للجزيرة نت "لا نجد اهتماما حقيقيا من قبل الوقف السني في هذا الجانب، ولا نحصل على تخصيصات مالية لإعمار مساجدنا".