"كامبجي".. منصة رقمية لنقل صوت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

محمد خالد-بيروت

بمهارة وإتقان، تقف الصحفية الفلسطينية فاطمة عبد الجواد وراء الكاميرا، تختار زاوية مناسبة للقطاتها، وتتأكد من الإعدادات والإضاءة والألوان، وتبدأ طرح الأسئلة على ضيفها شاعر الزجل الفلسطيني محمد قادرية، لتنتج تقريرا مصورا ليس لبثه على إحدى القنوات التلفزيونية، بل لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن منصة تسمى "كامبجي".

تختار فاطمة صور تقريرها بعناية، وتحاول تعديل مستوى الصوت ليتناسب مع الصورة، فهي تحرص على أن تنتج تقريرا يضاهي التقارير التي تبث على القنوات التلفزيونية وبإمكانيات بسيطة. فاطمة تعمل مع "كامبجي"، وهي منصة إعلامية مستقلة تدار من قبل صحافيين شباب في مخيمات اللاجئين في لبنان.

تصف فاطمة تجربتها بالجديدة والنوعية وبأنها فرصة لنقل قصص اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان للناس من منظور مختلف، وتقول "من بين مجموعة المنصات الرقمية التي تُعنى باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وجدت أن كامبجي تقدم إضافة نوعية للخدمات الإعلامية المتحرّرة من القوالب التقليدية، وتستخدم قوالب جديدة تتميز بقصر مدتها وحجم من الإبهار البصري في عرضها للمعلومة".

وتضيف "اخترت قصة الشاعر قادرية لأسلط الضوء على التجارب الفنية الإيجابية في المخيمات، فقلّما نسمع زجلا فلسطينيا في هذه الأيام، ومن الواضح أن شعراء الزجل الفلسطينيين لم يحظوا بالدعم المادي والمعنوي، وخوفا من اندثار هذا الفن ارتأيت أن أنجز هذا التقرير".