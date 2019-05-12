المثقفون وأحوالهم المعيشية.. هل اليوتيوبرز هم مستقبل الثقافة؟

عمران عبد الله

يعرف العاملون في حقل الثقافة سواء كانوا كُتابا أو أدباء أو شعراء أو حتى صحفيين صعوبة تأمين الأحوال المعيشية في عالم يزداد صعوبة يوما بعد يوم، وبينما يجتهد بعضهم لتأمين حياتهم من مصادر أخرى بعيدة عن مجالهم الثقافي ذي المقابل المحدود، يقول كثيرون إن "الثقافة لا تكسب عيشا" والأفكار لا تحظى بمقابل مادي ملائم هذه الأيام.

هذه القناعة تحظى بموافقة معظم العاملين في العمل الثقافي، ولكنها ليست دقيقة تماما فثمة مجالات مربحة للغاية في مجال الثقافة والأفكار، منها الكتابة للسينما وكتابة الخيال والروايات ذات المبيعات العالية.

ومع ذلك يُظهر تقرير حديث أن متوسط ​​دخل الكاتب منخفض بدرجة كبيرة بحيث يتطلب أن يكون الكُتاب حاليا مدعومين من قبل شخص آخر، ولا يتطلب الأمر أكثر من جولة على صفحات المؤلفين والأدباء والشعراء على الصفحات الاجتماعية حتى ترى شكواهم الدائمة من كون "الأفكار والثقافة لا تجلب المال".

ولكن الأكاديمي الأسكتلندي ماثيو ماكيفر لا يتفق مع هذه القناعة السائدة، فبرأيه أن الأفكار تجني كثيرا من الأموال وتصبح مربحة عند عرضها بالطريقة الصحيحة على الوسيلة المناسبة، ويضرب المثل بمقاطع الفيديو والبودكاست الثقافية والترفيهية المنتجة جيدا على منصة الفيديو يوتيوب، التي تجني بالفعل مشاهدات هائلة وأرباحا في كثير من الأحيان مما يجعلها مزيجا رائعا من الأموال والأفكار، حتى في مجالات صعبة ولا تحظى بمتابعين كُثر مثل الفلسفة بحسب الأكاديمي الشاب.

ويقول ماكيفر إن الاعتقاد السائد بأن الناس لا يهتمون بالأفكار خطأ تماما، فالناس يهتمون كثيرا بالفعل ويمكن أن يدفعوا مقابل ما يهتمون به، لكن منتجي الأفكار هم من لا يستطيعون بيع أفكارهم للجمهور بطريقة صحيحة ومناسبة، بحيث تجعلها تحظى بالشعبية وتجني الأرباح، بحسب مقاله المنشور على صفحته في موقع "ميديام".

ورغم أن البعض "يبيع الأفكار" بالفعل مثل العديد من المدونين الذين يقومون بالبث عبر الإنترنت ويحصلون على كثير من المشاهدين ومزيد من الأرباح، ومن هؤلاء "اليوتيوبرز" الذين يلخصون لمتابعيهم موضوعات ثقافية وعلمية ويقدمونها بطريقة مبسطة لجمهور واسع يحوز مشاهدات كبيرة بالفعل.

ومن هؤلاء الفيلسوف والناقد الثقافي سلافوي جيجيك المنحدر من سلوفينيا بشرق أوروبا، الذي يقدم "نموذجا لفيلسوف قاري مؤثر للغاية" بحسب ماكيفر، ويمزج باحتراف بين الثقافتين العالية المتخصصة والشعبية السهلة في تحليل ملامح الحياة المعاصرة أو الفن أو السياسة، وتحظى مقاطع مرئية لجيجيك رغم طبيعتها الفلسفية بأرقام مشاهدات هائلة وتظهر أن هناك "سوقا" حقيقيا للأفكار.

ومثل جيجيك هناك عالم النفس الكندي جوردن بيترسون الذي اشتهرت كتبه -رغم كونها فلسفية كذلك- بملايين القراء ما جعلها تتصدر أعلى المبيعات، لكن السؤال الأكثر أهمية -بالطبع- هو ما إذا كان هناك سوق للأفكار الجيدة، وما إذا كانت جميع الأموال تتجه نحو أشياء ذات قيمة ثقافية حقيقية وليس نحو محتوى تافه وغير مفيد ثقافيا؟