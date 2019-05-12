بالصور.. تعرف على التقليد العثماني الذي لا يغيب عن مساجد كركوك

يتمسك سكان كركوك شمال بغداد بإحياء تقليد عثماني عمره قرون يتمثل في إقامة مآدب إفطار جماعية خلال رمضان في العديد من مساجد المحافظة.



وقال خطيب مسجد الجليل يونس دباغ أوغلو إن المآدب الرمضانية تُنظم يوميا من أول رمضان وحتى عيد الفطر سنويا في البهو، ولفت إلى أن الفقراء والمشردين والنازحين عادة ما يأتون لهذه المأدبة.

بهو المسجد الذي تقام فيه المآدب الرمضانية (الأناضول)

وأشار دباغ أوغلو إلى أن تقليد إقامة مآدب الإفطار الرمضاني تتوارثه المساجد في كركوك منذ مئات السنين.



وبيّن أن المآدب تقام من خلال تبرعات سكان كركوك، وأن قرابة خمسين شخصا يفطرون في ساحة مسجد الجليل يوميا.

وأوضح الشيخ أن وجبات الإفطار تتضمن أطعمة شعبية خاصة بمدينة كركوك، وأن المأدبة تكون مفتوحة أمام عامة السكان.