"يوروفيجن" بالقدس.. فلسطين تدعو لعدم الترويج للاحتلال

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية رسالة إلى اتحاد الإذاعات الأوروبية، دعته فيها إلى سحب أي مواد ترويجية لمسابقة "يوروفيجن للأغنية 2019" التي تم تصويرها في مدينة القدس المحتلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم السبت بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باستغلال الحدث العالمي لترسيخ استعمارها، وإخفاء ممارسات التمييز العنصري، وذلك "احتراما لحقوق الشعب الفلسطيني، وقواعد القانون الدولي".

وأوضحت أنها وجهت رسالتها إلى اتحاد الإذاعات الأوروبية، "نظرا لما يتمتع به من قدرة على التأثير على الرأي العام العالمي"، وأشارت إلى أن تلك الخطوة جاءت متابعةً لرسائل سابقة له وجهتها له بهذا الخصوص.

وبيّنت أن ما تقوم به إسرائيل من بث مواد ترويجية تلغي وجود دولة فلسطين عن الخارطة المستخدمة كشعار للمسابقة، دون وجود موقف رافض وواضح من اتحاد الإذاعات، يشكل اعترافاً ضمنياً من قِبل "يوروفيجن" بسياسات إسرائيل غير المشروعة.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "إصرار اتحاد الإذاعات الأوروبية على الاستمرار في بث المواد الترويجية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في مسابقة هذا العام بالرغم من الضغط الرسمي والشعبي والدولي، يضع الاتحاد تحت مسؤولية التواطؤ المباشر في تزوير هوية المدينة المقدسة وتاريخها الوطني".

ومن المتوقع أن تقام مسابقة "يوروفيجن" في إسرائيل خلال الفترة بين 14 و18 مايو/أيار الجاري، وهي مسابقة غنائية ينظمها الاتحاد الإذاعي الأوروبي منذ عام 1956، وتعد أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، الذي يقدر بما بين مئة وستمئة مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة.