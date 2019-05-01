خطوط غيّرت الثقافة والحياة.. هل الإضاءة بالنيون أكبر رموز القرن 20؟

في رواية "الأخت الصغيرة" للأديب الأميركي ريمون شاندلر يحكي البطل عن لوس أنجلوس نهاية الأربعينيات ذات الرائحة الكريهة لغرفة معيشة معزولة، لكن الأنوار الملونة للمدينة الأميركية سحرته بروعتها، فهتف قائلاً "يجب أن يكون هناك نصب تذكاري للرجل الذي اخترع أضواء النيون، لقد صنع شيئاً عظيماً من لا شيء".

لقد صنع مخترعو الأنوار فعلاً شيئاً من اللاشيء، فعندما تفكر في مدن مثل لاس فيغاس وهونغ كونغ فإن أول ما يتبادر إلى الذهن سيكون أنوار النيون، فالهواء والغازات التي أصبحت مضيئة في أنابيب زجاجية شكلت أيقونات التجارة والترفيه للعصر الحديث، وانتشرت الإضاءة بالنيون على نطاق واسع منذ ظهورها لأول مرة أوائل القرن العشرين.

وقد تحدثت الكاتبة سارة آرتشر في تقريرها الذي نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية عن الاكتشاف الذي توصل إليه الكيميائي الأسكتلندي وليام رامزي عام 1898، الذي جعل كلا من مولان روج في باريس، وشارع لاس فيغاس، وميدان نيويورك تايمز، أماكن متوهجة طوال الليل، ومع ذلك، يبدو أنها بدأت تختفي منذ ذلك الحين.

كنقطة مرجعية، وبالاعتماد على نقطة الغليان للأرغون، قام رامزي وزميله موريس ترافرز بعزل ثلاثة غازات نبيلة أخرى حيث أطلقا عليها أسماء نيون وكريبتون وزينون. واعتمادا على هذا الاكتشاف، اخترع المهندس الفرنسي جورج كلود نوعا جديدا من الإضاءة، حيث قام بتصميم أنابيب زجاجية يمكن فيها حبس غاز النيون، يمكن توصيلها بعد ذلك بالكهرباء لإنشاء ضوء يتوهج لأكثر من ألف ساعة.