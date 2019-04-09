الكمزارية.. لغة نادرة تتحدثها قرية نائية في عُمان

قرية فريدة محصورة بين البحر والجبل (الجزيرة نت)

وتتكون الجملة فيها حسب الترتيب من فاعل ثم مفعول به ثم فعل مع وجود مرونة في بنية الجملة، حيث يمكن تغيير الترتيب في بعض الأحيان، وتنقسم الأفعال في الكمزارية إلى أفعال بسيطة لا يمكن تقسيمها، مثل "أوكدِش" بمعنى "ضرب" والفعل "خيردش" بمعنى "اشترى" وأفعال مركبة تتكون من جزأين يتحدان معا لصياغة الفعل.

والكمزارية لا يوجد بها مذكر ومؤنث، أما في الجمع فيضاف "أن" آخر الكلمة ومثال على ذلك "زنك" بمعنى امرأة، و"زنكان" أي نساء، و"مورتك" بمعنى رجل و"مورتكان" بمعنى رجال في حالة الجمع. أما التعريف فيتم صياغته بإضافة "و" في آخر الكلمة مثل "زنكو" أي المرأة و "مرتكو" أي الرجل.

يُذكر أن تلك القرية الصغيرة شهدت حركة تجارية نشطة في السابق لموقعها الإستراتيجي على مضيق هرمز، حيث كان التجار القادمون من السند والهند وبغداد والبحرين والأقاليم الأخرى يستريحون فيها ويتزودون بالماء.

ويذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان ذلك عندما وصفها بأنها "بليدة صغيرة من نواحي عُمان على ساحل بحرة في وادي بين جبلين شربهم من أعين عذبة جارية". وسميت بهذا الاسم نسبة لكثرة الزوار، وهو المرجح عند الباحثين لما أورده المسعودي في كتابه "مروج الذهب ومعادن الجوهر.. كم زار هذا البلد من بشر؟" حيث تشير "كم" إلى الكثرة.

وينشأ أبناء كمزار على الكمزارية نتيجة البيئة المحيطة، حيث يتحدثها أهلها بشكل أساسي في البيوت وخارجها. ولأن العربية لغة رسمية يبدأ الأبناء تعلمها في مدارس تحفيظ القرآن الكريم قبل تعلمها في المدراس الحكومية.

كمزار تتمتع بموقع إستراتيجي ولغة فريدة (الجزيرة نت)

ويقول الأربعيني أحمد راشد الكمزاري إن أبناء كمزار لا يعرفون العربية في سنواتهم الأولى قبل أن يدركوا المدارس، وتروي خلود الكمزاري قصة صديقتها التي تكلمت اللكنة المصرية نتيجة تعلمها العربية على يد معلمها المصري ذلك الوقت.

بينما حدث العكس أيضا حين تحدث الكمزارية بطلاقة عدد ممن سكنوا القرية مثل ابن المعلم المصري عمر مسلم والبنغالي فيروز الذي يقول للجزيرة نت إنه وصل كمزار قبل عشرين عاما للعمل وكان عمره 18 عاما فقط، واكتسب اللغة نتيجة عمله في بقالة بالقرية، حيث كان الصغار يأتون إليه ويتحدثون معه مما أكسبه اللغة في بضعة أشهر.

وخرج العديد من سكان القرية إلى ولاية خصب المركز الرئيسي لمحافظة مسندم بسبب ضيق المكان بالقرية، حتى أصبح التوسع الأفقي غير ممكن، ونتيجة لذلك حدثت بعض التغيرات في حياتهم ولغتهم، يقول زيد الكمزاري من أبناء كمزار القاطنين بولاية خصب للجزيرة نت إن ابنه الصغير محمد (5 سنوات) لا يتحدث الكمزارية وعلى العكس فهو يتقن العربية، وعند سؤاله بالكمزارية يستطيع فهمها لكن لا يستطيع الرد.

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مهددة بالاندثار

ونظرا لوجود عدة عوامل أهمها عدم تعلمها من قبل بعض الكمازرة خصوصا الشباب والأطفال بالإضافة إلى عوامل أخرى كانخراط أبنائها في مؤسسات الدولة واختلاطهم بالآخرين والانفتاح الكبير الذي صاحب وجود الإنترنت، فإن الوضع الحالي قد حرك هاجس الأكاديميين والمهتمين باللغويات حول مسألة اندثارها.

وترى الباحثة مكية الكمزارية أن هذه اللغة دخلت عليها تغييرات في نظامها وهو عارض صحي وطبيعي يحصل مع لغات أخرى، لكن الكمزارية احتفظت بهيكلتها وبنيتها الأساسية، مشيرة إلى أن القول باندثارها يحتاج إلى برهان علمي خاصة وأن الأطفال يتعلمونها ويتكلمون بها وهو ما يعطيها امتدادا لحياتها.