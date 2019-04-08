المكتبة القادرية في بغداد.. شاهد على تاريخ أرض السواد
وليد المصلح-بغداد
منذ شبيبته وصباه كان مولعا بسرد الأحداث، شغوفا بالقصص التي تختزنها ذاكرته وعيناه بعناية، لم تبارح مخيلته أيٌّ من تفاصيلها، فقادته تلك الرغبة الجامحة أن يسلك درب التاريخ مقتفيا آثار من يحفظ عنهم مآثرهم عن ظهر قلب.
علي أبو محمد، طالب الدراسات الذي يقطن إحدى القرى النائية جنوب العاصمة، لم يُعق بعدُ المسافة زياراتِه المتكررة إلى المكتبة القادرية في منطقة باب الشيخ -أحد أقدم الأحياء في بغداد- أثناء إعداده شهادة الكتوراه في التاريخ الإسلامي.
يقول متحدثا للجزيرة نت وهو منكب على الدراسة غارق فيها، إن "الكتب التي تحويها المكتبة القديمة لا يبحث عنها في مكان آخر، فقد احتفظت بالنسخ الفريدة منذ عصور, ولولاها لم يكن إعداد أطروحتي سهلا، فما بين جنباتها ما يستحق الوقوف والاستزادة".
ليس أبو محمد وحده من يقدم على الزيارة، فغيره كثيرون من طلبة الدراسات والباحثين الذين لا غنى لهم عن المرور بأكثر المكتبات عراقة وأناقة وتنوعا.
|نسخ نادرة من القرآن الكريم (الجزيرة)
تاريخ المكتبة
المكتبة القابعة في أحد أركان ضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني يعود تاريخها إلى القرن الخامس الهجري عندما كانت تدرّس الفقه والشريعة، وقد وضع لبناتها الأولى القاضي أبو سعيد المبارك المخرمي كإحدى مدارس الحنابلة في ذلك العهد.
وبعد وفاة المخرمي تولى التدريس فيها الشيخ عبد القادر الكيلاني -صاحب الطريقة الصوفية القادرية المعروفة، وله أتباع ومريدون في البلدان الإسلامية ونسبت إليه تسميتها- لم تخرج المكتبة عن إدارة أولاده وأحفاده الذين توارثوها حتى يومنا هذا.
محتويات المكتبة
الرفوف الخشبية العتيقة التي تستقبلك عند الدخول تشي بمخزون معرفي لا ينضب في شتى المعارف والعلوم والفنون، فينتابك الفضول للوهلة الأولى كي تبحث وتنقب عن أقرب العناوين إلى نفسك.
تقف وتصطف في جانبها الأيسر ثماني خزانات كبيرة مغلقة بإحكام ولا يمكن فتحها إلا من قبل أمينها الخاص، لما تحويه من مخطوطات ثمينة نادرة تبلغ 1950 مخطوطة مختلفة.
إضافة إلى ذلك، توجد بالمكتبة عشرات الآلاف من الكتب المتنوعة ونسخ القرآن الكريم الضاربة في القدم الموضوعة في صناديق خاصة مغطاة بالزجاج، منها نسخة خطت بماء الذهب يبلغ طول صفحتها الواحدة قرابة المتر، أهداها للمكتبة حاكم مقاطعة كشمير عبد الله خان الكوزاني قبل 250 عاما، وقدّر خبراء آثار بريطانيون عمرها بأكثر من ألف عام.
هبات وعطايا
وعند التجول في أروقتها المتنوعة، يشدّ الانتباه عدد آخر من المكتبات الشخصية المتخمة بالنتاج الفكري والمعرفي، وهبها أصحابها الشرعيون أو ذووهم للمكتبة الأم، مثل مكتبة الشيخ عبد الكريم بياره مفتي العراق السابق، ومكتبة المتولي عبد الرحمن الكيلاني وسالم الحيدي وآخرين غيرهم، مما يضفي عمقا تاريخيا وحضاريا لمكانة أصحابها الثقافية والمعرفية المتميزة.
وكان الخراب والدمار شبحا ملازما للمكتبة القديمة عبر العصور نتيجة الحروب والاحتلالات التي تعرضت لها بغداد منذ الغزو المغولي عام 1258م الذي ألقى بآلاف المجلدات والكتب في نهر دجلة حتى اصطبغ بلون الحبر، ولغاية الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
"رغم النكبات والمحن تمكنت المكتبة القادرية من استرجاع ألقها في عهد السلطان سليمان القانوني الذي أعاد بناءها في القرن السادس عشر، ومن بعده تولى عنايتها السلطان مراد الرابع في القرن السابع عشر"، بحسب وكيل أمين المكتبة عبد السلام عبد الكريم.
لكن آخر من اعتنى بها هو عبد الرحمن النقيب -أول رئيس وزراء للعراق الحديث ونقيب أشراف بغداد الذي يعود نسبه للشيخ الكيلاني- عام 1920.
وعند احتلال العراق عام 2003 تمكن القائمون عليها من نقل محتوياتها الثمينة إلى مكان آخر خشية العبث بها أو سرقتها، وبعد هدوء العاصفة واستتباب الأوضاع تم إرجاعها إلى المكتبة العريقة التي حافظت على تراثها النفيس من الفقدان أو الاندثار.
الوافدون من العرب والأجانب الذين يأتون للسياحة الدينية في مرقد الشيخ الكيلاني، غالبا ما يطرقون باب المكتبة القديمة ويستهويهم الاطلاع على مخزونها الحضاري الفريد.
ويعد طلبة الماجستير والدكتوراه أو الموظفون الحكوميون الذين يأتون لغرض الترقية، أهم روادها الدائمين الحريصين على المكوث فيها أوقاتا ليست بالقليلة.
يقول الكاتب علي الحديثي إن "المكتبة القادرية من الأماكن الثرية بهذا العطر، لما تحويه من إرث معرفي نفيس، وإن إحياءها مهمة المثقفين لعلو شأنها بين المكتبات الأخرى".
وتبقى المكتبة القادرية القديمة شاهدا حيا على حقب عديدة مرت بها أرض السواد، وحافطة لإرث حضاري يأبى الاندثار.
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