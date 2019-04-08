المكتبة القادرية في بغداد.. شاهد على تاريخ أرض السواد

منذ شبيبته وصباه كان مولعا بسرد الأحداث، شغوفا بالقصص التي تختزنها ذاكرته وعيناه بعناية، لم تبارح مخيلته أيٌّ من تفاصيلها، فقادته تلك الرغبة الجامحة أن يسلك درب التاريخ مقتفيا آثار من يحفظ عنهم مآثرهم عن ظهر قلب.

علي أبو محمد، طالب الدراسات الذي يقطن إحدى القرى النائية جنوب العاصمة، لم يُعق بعدُ المسافة زياراتِه المتكررة إلى المكتبة القادرية في منطقة باب الشيخ -أحد أقدم الأحياء في بغداد- أثناء إعداده شهادة الكتوراه في التاريخ الإسلامي.

يقول متحدثا للجزيرة نت وهو منكب على الدراسة غارق فيها، إن "الكتب التي تحويها المكتبة القديمة لا يبحث عنها في مكان آخر، فقد احتفظت بالنسخ الفريدة منذ عصور, ولولاها لم يكن إعداد أطروحتي سهلا، فما بين جنباتها ما يستحق الوقوف والاستزادة".

ليس أبو محمد وحده من يقدم على الزيارة، فغيره كثيرون من طلبة الدراسات والباحثين الذين لا غنى لهم عن المرور بأكثر المكتبات عراقة وأناقة وتنوعا.