"التباب".. مهنة الأحفاد لإحياء تراث الأجداد بقطر

مهنة الغوص تكاد تكون غريبة هذه الأيام، نظرا للتطور الذي يشهده العالم جيلا بعد جيل، لكن سيف (10 سنوات) بدأ رحلة تعلم هذه المهنة، ولم يتخل عن هذه الهواية التي يعتبرها إرث الآباء والأجداد، الذين اعتمدوا على الغوص قديما لاستخراج اللؤلؤ باعتباره مصدرا رئيسا لتأمين سبل معيشتهم باعتباره المهنة الشعبية لكسب الرزق.

والتباب هو مصطلح قطري خليجي أصيل، كان يستخدم في زمن الغوص واصطياد اللؤلؤ، وهو يعني الشاب اليافع (6- 14 عاما)، الذي يبدأ حياته العملية بمرافقة طاقم سفينة الغوص للتدرب على البحر وتعلم مهنة الغوص.

سيف الذي رافق والده راشد السليطي نوخذة فريق "الهير" (قائد الفريق) في مسابقة الغوص ضمن مهرجان سنيار الثامن الذي اختتم الجمعة، يعتبر أن عمله تبابا هي بداية احترافه مهنة الغوص مثل جميع أشقائه وأقرانه الذين سبقوه، وفي مقدمتهم شقيقه الأكبر عبدالله الذي حصد المركز الثالث في مسابقة هذا الموسم.

جمع المحار في المسابقة تقليد يحاكي جمع الأجداد للؤلؤ (الجزيرة نت)

ويقول سيف للجزيرة نت إن والده يحرص دائما على اصطحابه هو وشقيقه في جميع الأنشطة البحرية، ومنها الغوص الذي يحاكي حياة الأجداد والآباء في العصور القديمة، حيث يعتبر هذه المهنة بمثابة الموروث الأول والرسالة التي يتوجب على كل أب أن يعلمها لأولاده.