مخطوطة مغولية بفرنسا تختزل تصورات مختلفة للإسراء والمعراج

عمران عبد الله

تحتفظ المكتبة الوطنية الفرنسية بنسخة من "المعراج نامه"، وهي مخطوطة إسلامية رأت النور في القرن الخامس عشر في هيرات بخراسان (أفغانستان الحالية) بناءً على طلب السلطان شاه روخ بن تيمورلنك، ويرجع المؤرخون النص المكتوب باللغة الإيغورية التركية للعام 840 الهجري.

ويعد النص واحدا من العديد من المحاولات المرسومة لقص رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء بالمنمنمات الإيرانية المصورة، ويتناول رحلة الإسراء والمعراج الليلية، بما في ذلك صعوده إلى الجنة.

وألّف النصَّ الشاعر مير حيدر في شرقي تركيا، وكتبه الخطاط مالك بخشي من هراة بالخطوط الإيغورية، وهي لغة تركية بأبجدية عربية. وتحتوي المخطوطة على 61 من المنمنمات الفارسية.

وأصبح السلطان شاه روخ راعيا للفنون والعلوم التي ازدهرت في عهده بعد أن استقر له الحكم وسيطر على طرق التجارة الرئيسية بين آسيا وأوروبا بما في ذلك طريق الحرير الأسطوري، وأصبحت عاصمته هرات مركزا سياسيا وتجارياً وثقافياً للإمبراطورية التيمورية، وأصبح شاه روخ سلطانا معروفا بثقافته ودبلوماسيته، وأصلح الكثير من الأضرار التي سببها والده تيمورلنك.

ويصور المخطوط المصور "كتاب الصعود" الدورة الأكثر اكتمالا من لوحات العروج في الفن الإسلامي، ولا تقدم أي مخطوطة إسلامية معروفة دورة مصورة أكثر قوة أو اكتمالًا لصعود النبي محمد عليه السلام بما في ذلك تمثيل السماوات والملائكة والجحيم أكثر من المنمنمات التيمورية المحفوظة في هذا المخطوط المجلد والمذهب.