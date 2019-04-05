كشف جديد عن حضارة سبقت الإنكا بأميركا اللاتينية

فكرت المهدي

حكمت حضارة الإنكا الساحل الغربي لأميركا الجنوبية منذ مئات السنين، سيطرت خلالها على الأراضي الشاسعة الممتدة من كولوميبا إلى تشيلي. وتعرف الإنكا بأنها إمبراطورية غامضة كانت تعتبر أكثر المجتمعات تطورا في الأميركتين قبل وصول كولومبوس.

لكن الدراسات الحديثة كانت قد تمكنت من الكشف عن وجود مجتمع أكثر غموضا من الإنكا كان يقطن منطقة جبال الإنديز. وقد أطلق على تلك الإمبراطورية القديمة التي يلفّها الغموض اسم "تيواناكو"، ويرجح أن عدد سكانها قد بلغ في ذروته ما يقدر بـ10 إلى 20 ألف شخص.

وحديثا أعلن عمل بحثي مشترك بين مركز أكسفورد للآثار البحرية بجامعة أكسفورد، وقسم الأنثروبولوجيا في جامعة ولاية بنسلفانيا، ومعهد الدراسات المتقدمة للثقافة والبيئة في جامعة جنوب فلوريدا، عن اكتشاف جديد يسهم في حل لغز إمبراطورية الشمس الغامضة. عرض الفريق نتائج عمله في ورقة بحثية نشرت في مجلة "بي ناس" التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأميركية، بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2019.

تيواناكو يسبق الإنكا

وقد قام الفريق بمهمة غوص احترافية في شعاب كوا بالقرب من جزيرة الشمس في بحيرة تيتيكاكا في بوليفيا، وتمكّن الباحثون خلالها من العثور على أدلة مغمورة عن عطايا كانت قد قدمت للآلهة الخارقة للطبيعة أثناء مراسم طقوس دينية ما.

الأمر الذي يكشف النقاب عن وجود دين ما مغرق في القدم في ذلك الجزء من العالم. وقد صرح عالم الأنثروبولوجيا خوسيه كابريلز للموقع الإخباري لجامعة ولاية بنسلفانيا بأنه "غالبًا ما يربط الناس جزيرة الشمس بالإنكا، لأنها كانت مكانًا مهما للحج، ولأنهم تركوا وراءهم العديد من المباني والعروض الاحتفالية في هذه الجزيرة وحولها". ويضيف "أظهرت أبحاثنا أن شعب حضارة تيواناكو، التي ازدهرت في بحيرة تيتيكاكا في الفترة ما بين 500 و1100م، كان أول شعب يقدم أشياء ذات قيمة للآلهة الدينية في المنطقة".