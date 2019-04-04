لا تقتصر على الغرب.. الإسلاموفوبيا بالمجتمعات المسلمة

عمران عبد الله

في العقد الماضي، أجريت دراسات مستفيضة عن الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية التي يشكل المسلمون فيها أقلية، ومع ذلك فإن الإسلاموفوبيا أو العنصرية المعادية للمسلمين لا تقتصر على جغرافية الغرب، بل تشكل ظاهرة عالمية تؤثر في المجتمعات الإسلامية بالقدر نفسه أيضا.

ويعد كتاب "الإسلاموفوبيا في المجتمعات ذات الغالبية المسلمة" الصادر حديثا عن دار روتليدج البريطانية محاولة جديدة من نوعها لفتح نقاش حول ظاهرة الخوف من الإسلام في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، بمنهج متعدد التخصصات يتناول الجوانب الاجتماعية والسياسية والتاريخية للظاهرة.

ويحاول الأكاديمي أنس بيرقلي، مدير الدراسات الأوروبية في مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية، بالتعاون مع الباحث بجامعة جورج تاون الأميركية فريد حافظ وباحثين آخرين، تقديم تفسير جديد لرهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) لا يعتمد على نموذج "الأغلبية الأقلية" كما هي في الغرب، وإنما على علاقة الأقوياء بالضعفاء داخل المجتمعات المسلمة.

ويوضح الكتاب كيف تلعب العنصرية المعادية للمسلمين دورا مهما في مجتمعات إسلامية أصيلة، وكيف يشارك "رهاب الإسلام" في السياسة العامة للبلدان الإسلامية وأيديولوجية الدولة وعلاقات النخبة مع الجماهير والتوجه الإعلامي السائد.

وتتجلى هذه العلاقة غالبا في استعداء النخب المسلمة المتأثرة بالغرب للجماهير المسلمة المحافظة -بحسب الكتاب- ويرى المؤلفون أن رهاب الإسلام يوجد في صورة عنصرية تقدمها الخطابات التي تستند "للنظرة الأوروبية المركزية للعالم".

وينظّر الكتاب لكون رهاب الإسلام في العالم الإسلامي والإسلاموفوبيا في الغرب ينبعان من أيديولوجية إبستمولوجية (مذاهب معرفية) ذات خلفيات متماثلة، ومع ذلك هناك اختلافات تستند إلى العوامل التاريخية والاجتماعية والديمغرافية والسياقات السياسية للمجتمعات كذلك، ويدلل الكتاب على ذلك بالعديد من الدراسات الحالية في مختلف الدول ذات الأغلبية المسلمة.

ويركز الكتاب كذلك على الدور الحاسم الذي تلعبه القوى الاستعمارية حتى يومنا هذا، إذ يستخدم رهاب الإسلام لتعزيز قوة مجموعة مهيمنة من الناس الذين يطمحون للحفاظ على استقرارهم وتوسيع قوتهم، فيلجأون لكبش فداء -حقيقيا كان أو مخترعا- ثم يجري استبعاد كبش الفداء من الموارد والحقوق وإقصاؤه من الانتماء "لنا" ونفيه "عنا".

صناعة "رهاب الإسلام"

يجري إنشاء "رهاب الإسلام" عن طريق بناء هوية "إسلامية" ثابتة ووصمها بعبارات سلبية وتعميمها على جميع المسلمين، وبخاصة المعارضون للأنظمة الحاكمة في الدول الإسلامية، إذ يتسنى للأنظمة اتباع هذا الأسلوب لتأديب وتحجيم الجماعات الإسلامية التي تشكل تهديدا للنخب الحاكمة والتيارات المهيمنة على السلطة، بحسب الكتاب.

ويهدف هذا النمط من الإسلاموفوبيا في المجتمعات الإسلامية لتقويض أركان الهوية الإسلامية المميزة التي تستفيد منها التيارات الإسلامية التي تعارض النخب الحاكمة المتأثرة بالغرب، حسب المؤلفين.