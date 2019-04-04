تقدير للجزيرة نت في أول مشاركاتها بمنافسات "ويبي" العالمية

حصل موقع الجزيرة نت على مكانة مميزة في أول مشاركاته بمنافسات جوائز ويبي التي تمنحها سنويا الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية ومقرها نيويورك.

وتعد ويبي أرفع جوائز الإنترنت منذ إطلاقها عام 1996. وتضم لجانها التحكيمية أكثر من ألفين من خبراء ومطوري الخدمات الإعلامية على الشبكة. كما تتميز الجائزة المرموقة بتنوعها لتشمل طيفا من الحقول والاختصاصات، بينها المواقع الإلكترونية والترويج عليها، والفيديوهات، وتطبيقات الهواتف النقالة، إضافة إلى المواقع الإخبارية على منصات التواصل.

وفي الوقت الذي نجح فيه 11 من الموضوعات التي أنتجها القطاع الرقمي لشبكة الجزيرة في الدخول بالمنافسة على أصوات الجمهور، حصل شريط "أونروا.. مسألة شخصية" على تقدير خاص ضمن فئة فيديو – أخبار وسياسة، وهو التقدير ذاته الذي نالته الشبكة ضمن فئات أخرى، خمسة موضوعات أنتجها موقع الجزيرة الناطق بالإنجليزية وAJ+.

ويتضمن الشريط الحاصل على التقدير سردا لكيفية تحول مصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى مسألة شخصية من وجهة نظر الصحفي في الجزيرة نت محمد العلي.

وكان الشريط الذي أخرجته سهى إسماعيل ومدته سبع دقائق قد نشر في ديسمبر/كانون الأول 2018 ضمن تحقيق إخباري بعنوان "ترامب واللاجئون الفلسطينيون.. اللعبة انتهت". ويتضمن متابعة لتطورات "صفقة القرن" التي يدبرها مساعدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب.