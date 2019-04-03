باحث في التراث الكويتي يهوى اقتناء هويات مشاهير الفن

يركز مؤسس فريق "إكسبو 965" للمعارض التراثية والحرفية في الكويت الباحث محمد علي كمال بشكل أساسي على شيئين هما جواز السفر والبطاقة الشخصية للفنان، نظرا لدقة المعلومات التي تعتمد عليها الوثيقتان، إضافة إلى احتوائهما عديد المعلومات التي يتصف بعضها بالسرية أحيانا، أو تلك التي تتضارب الروايات بشأنها، لا سيما تاريخ ميلاد بعض هؤلاء النجوم.

يدفع كمال في سبيل هوايته مبالغ طائلة لإقناع بعض من يمتلكون تلك الوثائق بالتخلي عنها، ومن ذلك أنه دفع آلاف الدنانير الكويتية لشراء جواز سفر فنان راحل رفض تسميته، مكتفيا بالقول إن اقتناءه كان حلما بالنسبة له.

يرفض الباحث الحديث عن قيمة كل وثيقة يمتلكها أو المبالغ المالية التي دفعت من أجل الحصول عليها لأسباب عدة، من بينها تأثير ذلك على فرص البيع مستقبلا، لكنه يؤكد أن عملية الشراء عادة ما تبدأ عند 750 دينارا (2400 دولار) وتصل أحيانا إلى آلاف الدنانير حسب شهرة الفنان.