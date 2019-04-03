لماذا يستحوذ الغرب على فوائد الفن الأفريقي المعاصر؟

تساءلت الكاتبة بياتريس دو روشبويت -في تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية- عما إذا كان بإمكان المرء تصور تحول مدينة مراكش المغربية يوما ما إلى منارة للفنانين المعاصرين في القارة الأفريقية.

وأكد التقرير أن النسخة الثانية من معرض "54-1"، الذي احتضنته مراكش الشهر الماضي، لقيت نجاحا بفضل ما حققته من مبيعات، لكنّ قليلين هم المشترون المغاربة.

فبمبادرة من ثُريّة الكلاوي ابنة الفنان حسن الكلاوي، صُدّر معرض "54-1" الذي أقيم في لندن (أكتوبر/تشرين الأول 2018) ونيويورك (مايو/أيار 2018) في شكل نموذج مصغّر إلى المدينة الحمراء التي سُميت بعاصمة الثقافة الأفريقية لسنة 2020، تحت رئاسة الكاتب ماحي بينبين.

وقد عمل هذا الرسام والكاتب جاهدا من أجل إشعاع المغرب في الخارج. أما في بلده، فقد أسس بينبين "مؤسسة علي الزاوي" لمساعدة أطفال المناطق العشوائية في مراكز مختلفة، بما في ذلك مركز جديد سيفتتح بالقرب من ساحة جامع الفنا.

في حفل العشاء الذي أقامه جامعا اللوحات الفنية الفرنسيان، كريستين لامورو وجان دانيال كامو، في منزلهما على شرف هذا المعرض، حيّا دانيال كامو تطور معرض 54-1 قائلا: "عندما اختفى مهرجان بينالي مراكش السنة الماضية، الذي أنشأته فرجينيا برانسون سنة 2004، لم يتواصل معرض فن مراكش الذي أطلقه هشام داودي سنة 2010 في فندق السعدي أكثر من نسختين، بالتزامن مع اضطرابات الربيع العربي".

مشهد من الفعاليات التي رافقت النسخة الثانية من المعرض الفني "54-1" في مراكش (مواقع التواصل)

رواق

منذ ذلك الحين، شارك داودي في رواق "كونتوار دي مين" سنة 2016 في حي غيليز بمراكش، حيث نظم معروضات-مبيعات كان آخرها حول "الشعر الأفريقي".

وبفضل نشاطه الشديد في مجال المزادات، روى هشام داودي من خلال متحف في بنك باب المغرب في ساحة جامع الفنا كيف أسهم فنانون من الأربعينيات على غرار محمد حميدي وبشير دمناتي أو محمد شبعة في إرساء الحداثة المغربية.



بينت الكاتبة أن معرض "54-1" يندرج ضمن هذه الوفرة الثقافية، إذ نجح هذا المعرض الصغير الذي جمع بين 18 عارضا فقط واستضافته منطقة المامونية المرموقة في فرض وجوده في نسختيه.

كان هذا الأمر تحديا بدا شبه مستحيل. لكن مراكش أصبحت اليوم مركزا ثقافيا. وكانت هذه مجرد بداية فحسب، حيث ظهر العديد من المشاريع وتلوح في الأفق مشاريع مستقبلية أخرى، مثل متحف المعدن للفن الأفريقي المعاصر الذي أنشأه عثمان لزرق، والذي فتح أبوابه السنة الماضية.



على الرغم من تحسن أوضاع هذا المجال في مراكش، فإن سوق الفنانين الأفارقة يعتمد أساسا على جامعي اللوحات الفنية الأجانب القادمين للاستمتاع بشمس المغرب. وقد استثمر كثير منهم في الرياض المغاربية، وهو ما يعد بكثير من الزبائن المحتملين.



وأكدت الكاتبة أن جامعي اللوحات قد استمتعوا بوقتهم واستفادوا من الأسعار المعقولة، بدءا من ثلاثة آلاف يورو بالنسبة لأعمال جوانا شومالي الإيفوارية التي بيعت صورها الفوتوغرافية الشاعرية على قماش مطرز منذ بداية المعرض، إلى ما يقارب 12 ألف يورو للوحات المدهشة المستمدة من بورتريهات إسواتيني لصاحبها كايل ماير.

مراكش أصبحت اليوم مركزا ثقافيا (مواقع التواصل)

فرصة

كان لناتالي أوباديا، الوافدة الجديدة لهذه السنة، الفرصة لبيع عملها الفني الضخم "نو باريتو" المقترح بمبلغ 39 ألف يورو لهواة من الدار البيضاء، غير أن هذا الأمر لا ينطبق على جميع المعروضات الأخرى.

وقد باع أندريه ماغين عمليه: "أمادو سانوغو" بـ 18 ألف يورو و"هوستن مالودي" بـ 20 ألف يورو لأشخاص من هذه المنطقة المحلية. لكن في العادة لا يشتري جامعو اللوحات الفنية المغاربة سوى أعمال فنّانيهم أساسا، وليس تلك التي تخص الأفارقة.



ونقلت الكاتبة عن المديرة الفنية لمعرض "54-1" مريم برادة أن "هذا الأمر يعكس هشاشة هذا السوق" الذي يكافح من أجل العثور على تمويل لمعارضه. ولا يتجاوز عدد الذين يهتمون بشراء أعمال بلادهم الفنية 54 شخصا".

وتابعت "ولا تهتم الطبقة البورجوازية المحلية بالثقافة، خلافا للفئة الشابة التي ستأخذ المشعل عنها. وإذا كنا لا نريد أن يظل الفن الأفريقي بين أيدي الغرب، فينبغي علينا تطوير التعليم".