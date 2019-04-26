متمردة اسمها حنان الشيخ بالعدد 64 لمجلة بانيبال

نشرت مجلة "بانيبال" في عددها الجديد (رقم 64 ربيع 2019) ملفا عن الكاتبة اللبنانية المقيمة في لندن حنان الشيخ، وهي مؤلفة للعديد من الروايات والمجموعات القصصية، سبعة من أعمالها مترجمة إلى الإنجليزية، وإلى 27 لغة عالمية أخرى.

ملف بانيبال الذي جاء تحت عنوان "متمردة اسمها حنان الشيخ" يكشف عن روح التمرد الطبيعية عند هذه الكاتبة التي أثرت المشهد الأدبي العربي بأعمالها الروائية بدءا من روايتها الشهيرة "حكاية زهرة" إلى آخر أعمالها "عذارى لندستان".

تضمّن ملف المجلة -التي تصدر في لندن وتعنى بترجمة الأدب العربي إلى لغة شكسبير- شهادات خاصة عن حنان الشيخ ومراجعات لأربع من رواياتها، بالإضافة لمقابلة طويلة، كما نشرت نص مسرحيتها Dark Afternoon Tea.

قصائد شعرية

وتضمن العدد قصائد للشاعرين اللبناني الراحل بسام حجار (ترجمة فرناز بيري) والعراقي عدنان محسن (ترجمة جوناثان رايت ومبارك السريفي).

كما نشرت المجلة فصولا من ثلاث روايات هي "اختبار الندم" للكاتب السوري خليل صويلح (ترجمة جوناثان رايت)، "لافازا" للكاتب التونسي شفيق طارقي (ترجمة ميساء العرفاوي)، "تياترو ثرفنطيس" للكاتبة المغربية نسيمة الراوي (ترجمة نانسي روبرتس).

وبمناسبة مرور مئتي عام على إصدار الشاعر الألماني يوهان فولغانغ فون غوته لكتابه الشهير "الديوان الغربي الشرقي" أصدرت مكتبة غينغكو (Gingko) أنطولوجية شعرية متعددة اللغات، احتوت على قصائد لشعراء من العالم العربي وأفغانستان وإيران وتركيا وأوروبا وبلدان أخرى. ونشرت "بانيبال" وبالاتفاق مع مشروع مكتبة "غينغكو" قصائد لشاعرين من الأنطولوجية هما الأردني أمجد ناصر والأفغاني رضا محمدي.

مقاطع سردية مترجمة

واحتوى العدد الجديد على مقاطع من روايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية)، وهي "شمس باردة بيضاء" للأردنية كفى الزعبي، "بريد الليل" للبنانية هدى بركات التي فازت بالجائزة، "صيف مع العدو" للسورية شهلا العجيلي، "الوصايا" للمصري عادل عصمت، "النبيذة" للعراقية إنعام كجه جي، "بأي ذنب رحلت" للمغربي محمد المعزوز.

مراجعات كتب

في قسم مراجعات الكتب، كتبت مارغريت أوبانك عن كتاب طارق العريس المعنون "النهضة العربية-أنطولوجية ثنائية اللغة". وكتبت بيكي هاريسون "مراكش نوار" تحرير ياسين عدنان.

كما كتب في القسم بول ستاركي عن "عندما دفّنا الماضي" للكاتب المغربي الراحل عبد الكريم غلاب، وتشيب روسيتي عن المجموعة القصصية "نكات للمسلحين" للكاتب الفلسطيني مازن معروف.

وكتبت جورجيا دو شامبيريه عن رواية "الصحراء والطبل" (بالفرنسية) للكاتب الموريتاني مبارك ولد بيروك، وتناول الكاتب الأميركي جايسون ماكانسي "مقدمة للثقافة العربية الحديثة" للأكاديمي الفلسطيني بسام فرنجية.