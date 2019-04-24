جميلون وقذرون.. مقاتلو الفايكنغ في مخطوطات العرب وسينما الغرب

كتب المجرم الأسترالي الذي فتح النار على المصلين في نيوزيلندا في 15 مارس/آذالا الماضي بيانًا مطولاً اشتمل على إشارات متعددة من عالم العصور الأوروبية بينها إشارة للفايكنغ باعتبارهم جزءًا من الخيال المرئي لليمين المتطرف الذي يستخدم للترويج للكراهية العنيفة.

وتعتمد هذه الرؤية لعالم الفايكنغ على الثقافة الشعبية الرائجة والصورة السينمائية المعاصرة مثل المسلسل الشهير فايكنغز وألعاب الفيديو، وكذلك على المصادر الأكاديمية والتاريخية، ويجري تصوير الفايكنغ في الأدبيات الغربية كبحارة مهرة ومحاربين إسكندنافيين أشداء ذوي سمعة دموية وطبيعة وثنية وحشية.

والفايكنغ شعوب جرمانية نوردية عملوا -إلى جانب الحروب والغارات- في الملاحة البحرية والتجارة، ورغم أنهم هاجموا السواحل البريطانية والفرنسية وأجزاء واسعة من أوروبا خلال "حقبة الفايكنغ" في القرون 8-11، فقد احتك بهم العرب في الشرق. واشتمل أدب الرحلات العربي على وصف للفايكنغ الشرقيين الذين كانوا أكثر خضوعاً واندماجاً في مجتمعاتهم المحلية وتكيفوا وشاركوا في أنظمة سياسية واجتماعية مختلفة، وتركوا آثاراً في أوروبا الشرقية أكثر بكثير من التي تركوها في الغرب.

وتقدم الأعمال الجغرافية وأدب الرحلات العربي صورة أكثر كثافة وتنوعًا في تناول التوسع الإسكندنافي بأوروبا الشرقية في القرنين التاسع والعاشر، ومع ذلك فقد حظيت هذه المادة تقليديًا باهتمام محدود جدًا من الدارسين، والسبب يبدوا غريباً ومعقدا نوعاً ما، إذ يثير وصف "روس" في الأدب الجغرافي والتاريخي العربي في العصور الوسطى بسبب تشابه مع اسم الدولة السلافية التي ظهرت في كييف الأوكرانية بالقرن العاشر وأصبحت جنين أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا.