جائزة البوكر العربية تعلن اليوم الفائز بدورة 2019

يتوقع أن يُعلَن اليوم عن الفائز بجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الـ12 من بين ستة مبدعين (أربع كاتبات وكاتبان) اختيرت أعمالهم بالقائمة القصيرة للجائزة، هم اللبنانية هدى بركات والأردنية كفى الزعبي والسورية شهلا العجيلي والعراقية إنعام كجه جي والمصري عادل عصمت والمغربي محمد المعزوز.

وسيتم الإعلان عن المتوّج بالجائزة التي باتت تعرف إعلاميا بالبوكر العربية، على هامش معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، الذي يدعم الجائزة إلى جانب مؤسسة جائزة البوكر البريطانية. ويحصل كل كاتب وصل للقائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار أميركي، في حين يحصل الفائز على 50 ألف دولار.

وبعد الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة، يشارك الكاتب الفائز أو الكاتبة الفائزة بالجائزة مع المرشحين الخمسة ضمن القائمة القصيرة في سلسلة من الفعاليات بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2019.

وتتنافس على الجائزة الروايات التالية: "بريد الليل" لهدى بركات (دار الآداب)، و"شمس بيضاء باردة" (دار الآداب)، و"صيف مع العدو" لشهلا العجيلي (منشورات ضفاف)، و"الوصايا" لعادل عصمت (الكتب خان)، و"النبيذة" لإنعام كجه جي (دار الجديد)، و"بأي ذنب رحلت" لمحمد المعزوز (المركز الثقافي للكتاب).

وتشهد الدورة الحالية من الجائزة للمرة الأولى اختيار أربع روائيات في القائمة القصيرة بينهن ثلاث سبق لهن الوصول إليها في دورات سابقة، هن إنعام كجه جي التي ترشحت للقائمة القصيرة عامي 2009 و2014، وشهلا العجيلي التي وصلت للقائمة القصيرة عام 2016، في حين وصلت هدى بركات للقائمة الطويلة عام 2013 عن رواية "ملكوت هذه الأرض".

وفي تعليق سابق على الروايات التي اختيرت بالقائمة القصيرة، قال رئيس لجنة التحكيم الناقد المغربي شرف الدين ماجدولين إنها "مختلفة بشكل كبير في موضوعاتها وفي أساليبها واختياراتها الجمالية، فهي تجمع بين الرواية العائلية، ورواية الذاكرة، وخيبة الأمل والمنفى والهجرة".

وأضاف أنها "تعكس فضاءات محلية متنوعة بالنظر إلى انتمائها لبلدان عربية شتى. إنها روايات تعكس واقعا متباينا ورؤى عميقة وناضجة ومؤثرة من الراهن العربي، وفي الآن ذاته تقترح صيغا سردية بديعة تستجيب لطبقات مختلفة من المتلقين".

وجرى اختيار روايات القائمة القصيرة الست من بين قائمة طويلة مكونة من 16 رواية صادرة باللغة العربية بين يونيو/حزيران 2017 ويوليو/تموز 2018.