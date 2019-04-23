أعياد الفصح.. رمزيات مختلفة وموعد متقارب بين المسيحيين واليهود

عمران عبد الله

يعتبر عيد الفِصْح مشتركا بين اليهود والمسيحيين مع اختلاف الرمزية والدلالة والمواعيد بينهما، إذ يرمز عند اليهود لخروجهم من مصر، أما في المسيحية فيرمز لآلام السيد المسيح وما لقيه من أذى.

ورغم أنه من الصعب للغاية تمرير احتفال ديني من التقويم اليهودي إلى المسيحي، لكن في كل عام، يجتمع أبناء الديانتين للاحتفال وتذكر الأحداث المختلفة في تاريخ ديانتهما، وفي عام 2019، كما حدث في السنوات السابقة، يتم الاحتفال بعيدي الفصح اليهودي والمسيحي في وقت واحد بنهاية الأسبوع الماضي.

ويبدو لمعظم الأعياد الكبرى بعض الصلة بتغيير الفصول، وهذا واضح بشكل خاص في عيد الميلاد فبرغم أن العهد الجديد لا يقدم أي معلومات عن الوقت الذي ولد فيه المسيح. يعتقد كثير من الباحثين أن السبب الرئيس للاحتفال بميلاد المسيح في 25 ديسمبر، هو أن هذا كان تاريخ الانقلاب الشتوي وفقا للتقويم الروماني.

وكذلك الحال مع عيد الفصح، الذي يحل بالقرب من نقطة رئيسة أخرى في السنة الشمسية هي الاعتدال الربيعي (حوالي 20 مارس)، عندما تكون هناك فترات متساوية من الضوء والظلام خلال اليوم. وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في خطوط العرض الشمالية، غالبا ما يقابل مجيء الربيع بالإثارة، لأنه يعني نهاية أيام الشتاء الباردة.

الربيع يعني أيضا العودة إلى الحياة بالنسبة للنباتات والأشجار التي كانت نائمة بفصل الشتاء، وبالنظر إلى رمزية الحياة الجديدة والبعث الجديد، كان من الطبيعي الاحتفال بما يسمى بقيامة المسيح في هذا الوقت من العام.

واختلفت الأعياد المسيحية عن اليهودية منذ عصور المسيحية المبكرة، وفي مجمع نيقية المسيحي الذي دعا إليه الإمبراطور قسطنطين وشدد على عدم اتباع تقليد أو حساب اليهود، وأقر المجمع حسابات كنيسة الإسكندرية في المقابل لمعرفتها بالعلوم الفلكية.