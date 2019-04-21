لإنعاش حلم العودة.. ذاكرة فلسطين على جدران مخيم بلبنان

محمد خالد-شمالي لبنان

داخل أزقة مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، تتجوّل الشابة ريتا أبو طه من حي إلى آخر رفقة مجموعة من شبّان المخيم، وهي تحمل أدوات الرسم، وتقف أمام جدران بعض المنازل لتبدأ بكتابة أسماء القرى التي هُجّر منها الفلسطينيون خلال النكبة عام 1948.

ولا تعدّ كتابة أسماء القرى مسألة عشوائية في مخيم نهر البارد، إذ إنه شاهد على تجمّع أبناء القرية الواحدة في الحي نفسه منذ إنشاء المخيم عام 48 في أعقاب النكبة وما تلاها من موجات تهجير ونزوح.

كتابة أسماء القرى الفلسطينية المهجّرة هي مبادرة أطلقتها منظمة الشبيبة الفلسطينية بهدف تعزيز الانتماء لدى الجيل الجديد، تقول الرسامة ريتا "لم أكن فقط أكتب على جدران المنازل، بل كنت أقدم خدمة للقضية الفلسطينية وأرسل رسالة بأننا أصحاب حق".

وتضيف "لمست ذلك من خلال تفاعل الناس مع النشاط، شعرت بالسعادة حينها، فجميع أهالي الحي تجمعوا حولي لرؤية ماذا أكتب، الصغير قبل الكبير، منهم من استفاد ومنهم من قدّم معلومات إضافية".