تجليد الكتب بالمغرب.. حرفة تذوي بموت معلميها

سناء القويطي-الرباط

في الممر المقابل لورشته بشارع الجزاء، أشهر شوارع المدينة العتيقة بالرباط، ينهمك المعلم سيف الدين بوهادي في (تسفير/تغليف) تجليد كتاب قديم وإعادة الروح لشكله الباهت.

يضع بوهادي بحرص شديد الكتاب على آلة ضغط حديدية يطلق عليها "البريسة/المكبس". وبيديه العاريتين، يدير لولبا لتثبيت الجلد بعد إلصاقه بغراء من نوع خاص. يضرب بواسطة "الخفيف" وهي آلة خشبية على ظهر الكتاب لإبراز الأجزاء المحدبة فيه، ثم يشرع في تذهيبه بالاعتماد على ورق الذهب وأداة حديدية محماة على النار.

داخل الورشة التي لا تتجاوز مساحتها الثلاثة أمتار، تتبعثر قطع جلد الماعز بألوان مختلفة، بعضها محلي وآخر مستورد، في حين تتراكم كتب أخرى بعضها فوق بعض في انتظار دورها لإنهاء عمل بدأ ولم ينته. فالمعلم سيف الدين غاب عن محله قرابة شهرين بعد مشاركته في معرض للصناعة التقليدية في أبو ظبي.

ومعه أدوات عمله اليدوية، تنقل بوهادي بين سويسرا وفرنسا وبلجيكا وعدة دول عربية وأوروبية سفيرا لصنعة التسفير (التجليد). ولا يكتفي في جولاته بعرض نماذج من أعماله ومنتجاته التي شكلها بيده، بل يحرص على ممارسة حرفته أمام جمهور المعارض ليتعرفوا عليها عن قرب، ويكتشفوا عالمه الذي أفنى فيه حياته.