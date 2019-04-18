حررها صلاح الدين وآوت اللاجئين.. جهود لإحياء قلعة البرج بالضفة الغربية

وعلى بعد عشرات الأمتار من الجدار وإلى الناحية الشرقية، تقف قلعة تاريخية لم تسلم من تدخلات البشر والحروب منذ الاحتلال الصليبي وحتى اليوم.

وتفيد لوحة مثبتة في الجهة الغربية من "قلعة البرج"، بأنها بنيت على بقايا موقع أثري أثبتت الحفريات أنه استخدم في العصور الرومانية والبيزنطية ثم الإسلامية.

وتعود القلعة بشكلها الحالي إلى العصر الصليبي، وأغلب الظن أنها شيدت في القرن الثاني عشر للميلاد، وعرفت باسم "قلعة لوفيير" و"قلعة كاسترم فيكم"، ومع تحرير القدس من قبل صلاح الدين عام 1187 للميلاد، تم تدمير أغلب القلاع الصليبية وتحريرها ومنها قلعة البرج.

قلعة إستراتيجية ومركز إيواء لاجئين

استخدمت قلعة البرج لأغراض عسكرية، فكانت ملاذا وقت الحروب، واستخدمت لأغراض مدنية كمساكن للمزارعين الذين يفلحون السهل القريب منها.

أما الاستخدام الإستراتيجي والأهم للقلعة فهو استخدامها نقطة مراقبة للطريق الذي ربط المنحدرات الغربية لمدينة الخليل بجنوبها، والذي يربط القدس المحتلة والشام عموما بقطاع غزة ومصر.