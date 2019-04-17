أدب السجون.. صورة حية لمعاناة الأسرى الفلسطينيين

"اكتب بحبرك عني وعبر، فزنزانتي خرساء صامتة كالقبر، اكتب ولا تخف فأنت حر، أما أنا أسير أتجرع المر، اصنع من حبرك كلمات الحرية النصر، لتحلق عاليا في سماء الحرية وتطير، اصنع القصة واكتب الخواطر، واروِ حكايات كل ثائر، فالقيد يكبل معصم الأسير وأنا أسير، أما معصمك فلا يكبله إلا الضمير".

هذه المقاطع الشعرية أنهى بها الأسير الفلسطيني بالسجون الإسرائيلية المهندس عبد الله البرغوثي، المحكوم عليه بالمؤبد 67 مرة، روايته "أمير الظل.. مهندس على الطريق" التي صدرت طبعتها الأولى عام 2012.

والرواية -التي عرض بها البرغوثي تجربة حياته واعتقاله في توليفة غنية بالإنسانية وبأسلوب بسيط- هي جزء من كم كبير من الأعمال الأدبية والشعرية التي خطها أسرى فلسطينيون خلال وجودهم داخل زنازين الاحتلال.

وتعكس تلك الأعمال الأدبية والشعرية صورة حية لمعاناة ومشاعر وأحلام الأسرى مما يرسم لوحة واضحة الملامح لتفصيلات الحياة داخل سجون الاحتلال.

أمير الظل

وبالعودة لرواية البرغوثي، فقد عرض فيها سيرة حياته وكيف بات خليفة "يحيى عياش" الشهيد القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام عندما عاد إلى فلسطين نهاية التسعينيات بعد رحلة طويلة خارج البلاد.

وتحدث الأسير عن أن عبقريته في فهم الإلكترونيات قادته إلى الاستزادة بالمعرفة لصنع المتفجرات والتحكم بها عن بعد، بالإضافة إلى تفخيخ السيارات لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية.

وفي النهاية تناول تجربته في السجن وفترة التحقيق القاسية التي أنهكت جسده، ثم تحدث عن فترة سجنه بالعزل الانفرادي التي تجاوزت العشرة أعوام.

وتظهر "أمير الظل" وغيرها الآلاف من الأعمال الأدبية والشعرية للأسرى أن هؤلاء رغم القيود التي تفرضها عليهم إسرائيل فإنهم نجحوا بإخراج إنتاج أدبي وشعري غزير، بات له تصنيف منفصل في الأدب الفلسطيني يحمل اسم "أدب السجون".

أمير الظل.. مهندس على الطريق" أول إصدارات عبد الله البرغوثي من داخل سجنه (الجزيرة)

روايات المعاناة

ومن أشهر روايات السجون "حكاية صابر" لمحمود عيسى المعتقل منذ عام 1993 والمحكوم بالمؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 46 سنة.

جسد فيها حكايته في شخصية "صابر" الذي يعبر من خلالها بأسلوب قصص بسيط عن تاريخ ومعاناة الشعب الفلسطيني بداية من نكسة 1967، ومرورا بانتفاضة الحجارة عام 1987، ثم عملية السلام التي اعتبرها استسلاما وفشلا، كما تناول العمليات الفدائية ضد القوات الإسرائيلية.

أما "ستائر العتمة" لوليد الهودلي الذي قضى بسجون إسرائيل 15 عاما، فهي عمل أدبي مهم يوثق تجربة الاعتقال والتحقيق.

ويحكي الهودلي -الذي كتب ثماني روايات ومجموعات قصصية داخل السجن- في "ستائر العتمة" عن أساليب التعذيب التي يواجهها الأسرى على يد المحققين الإسرائيليين أملا في سحب اعترافاتهم، بدءا من غرف العصافير التي يتم فيها خداع الأسير، وصولا إلى عمليات الشبح المتواصلة حيث يقيد الأسير على كرسي ساعات طويلة يكون فيها مربوط اليدين والقدمين إلى الخلف.